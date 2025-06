ஒய் ஜி மகேந்திரன் சாருக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் - சத்யராஜ் புகழாரம்!

சாருகேசி படத்தில் ஒய் ஜீ மகேந்திரன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி, சுஹாசினி மணிரத்னம், தலைவாசல் விஜய், ரம்யா பாண்டியன், ராஜ் ஐயப்பன், மதுவந்தி, லிவிங்ஸ்டன், ஜெயப்பிரகாஷ் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். அருண் ஆர் இந்த படத்தை தயாரிக்க, சுரேஷ் கிருஷ்ணா திரைக்கதை எழுதி இயக்கி உள்ளார். பாடல்கள் மற்றும் வசனம் பா. விஜய் எழுத, தேனிசை தென்றல் தேவா இசையமைத்துள்ளார். சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற சாருகேசி படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் படத்தில் நடித்த நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்.

மேலும் படிக்க | போலீசார் பிடியில் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்... போதைப் பொருள் பயன்படுத்தினாரா? - தீவிர விசாரணை

Happy to release the First Look of #Suresh_Krissna Sir's next directorial #Charukesi starring #YGeeM sir

Wishing the team the best! #CharukesiFirstLook

A #Suresh_Krissna Film

A #ThenisaiThendral @ungaldevaoffl Musical @Suresh_Krissna @iamramyapandian@RajAyyappamv… pic.twitter.com/2rw23UTukg

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) June 20, 2025