யோகி பாபுவின் "கெணத்த காணோம்" ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

தமிழ் சினிமா எப்போதும் நல்ல கருத்துள்ள கதைகளுடன் பிரிக்க முடியாத பிணைப்பைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது. சினிமா ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து யதார்த்தத்துடன் வேரூன்றிய படங்களைக் கொண்டாடுகிறார்கள். குறிப்பிடத்தக்க பன்முகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற நடிகர் யோகி பாபு, நகைச்சுவையிலிருந்து கதாநாயகன் வேடங்களுக்கு சிரமமின்றி மாறுவதன் மூலம் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான இடத்தை செதுக்கியுள்ளார். இவை பார்வையாளர்களிடம் ஆழமாக எதிரொலித்தன. இப்போது, அவர் "கெணத்த காணோம்" மூலம் நம்மை மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிறார். இதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று (பிப்ரவரி 19, 2025) வெளியிடப்பட்டது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் வழங்கும் இப்படம் விரைவில் திரையரங்கில் வெளியாக இருக்கிறது.
படத்தின் இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா சமீபத்தில் காலமானதால், இந்த வெளியீடு முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளது. இவர் இயக்கிய "ஒரு கிடாயின் கருணை மனு" மற்றும் "சத்ய சோதனை" படைப்புகள் இந்திய சினிமாவில் தலைசிறந்த மைல்கற்களாக உள்ளன.
கெணத்த காணோம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக், வெளிப்படையான நகைச்சுவைக்கு பதிலாக சூழ்நிலை சார்ந்த, கதாபாத்திரம் சார்ந்த, வேடிக்கை நிறைந்த நாடகத்தை குறிக்கும் ஒரு அடித்தளமான, பழமையான அழகியலை முன்வைக்கிறது. கிராமவாசிகளின் கூட்டத்தின் மத்தியில் யோகி பாபு மையத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரது கூப்பிய கைகளின் சைகை மற்றும் தீவிரமான வெளிப்பாடு, குழப்பம் மற்றும் விரக்தியிலிருந்து இயல்பாகவே வெளிப்படும் நகைச்சுவையை பரிந்துரைக்கின்றன.
மண் சார்ந்த வண்ணங்கள், கரடுமுரடான டைட்டில் டிசைன் ஆகியவை கிராமப்புற அமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன, இது நகைச்சுவை மற்றும் நாடகம் அன்றாட குழப்பம், சமூக இயக்கவியல் மற்றும் நுட்பமான அபத்தங்கள் மூலம் பின்னிப் பிணைந்த ஒரு கதையைக் குறிக்கிறது.
Kenatha Kanom - Heart-breaking moment for pure cinema lovers as the film's director Suresh Sangaiah (Director Oru Kidayin Karunai Manu and Sathya Sodhanai) is no more. The film releases after his demise. This should be a tribute to this filmmaker, who if alive would have been a… pic.twitter.com/pbxj5APAFz
— Studio Flicks (@StudioFlicks) February 19, 2026
யோகி பாபு கதாநாயகனின் பாத்திரத்தை வகிக்கும் அதே வேளையில், மீதமுள்ள நட்சத்திர நடிகர்களில் லவ்லின் சந்திரசேகர், ராமகிருஷ்ணன், ரேச்சல் ரபேக்கா, ஜார்ஜ் மரியம், மொட்டை ராஜேந்திரன், கவிதா பாரதி, கலைபாண்டியன், ஹலோ கந்தசாமி மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்கிறார், வி. தியாகராஜன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். ஆர். ராமர் படத்தொகுப்பை மேற்பார்வையிடுகிறார், பி.எல். சுபேந்தர் கலை இயக்கத்தை கவனிக்கிறார். சுதேஷ் சண்டை இயக்குநராகப் பணியாற்றி இருக்கிறார். பி. காத்தவராயன் மற்றும் டி.பி. சசி குமார் தயாரிப்பு நிர்வாகிகளாகவும், ஏ.ஆர். அமல்ராஜ் நிர்வாக தயாரிப்பாளராகவும் பணியாற்றி உள்ளனர். இந்தப் படத்தை ஆர். ரமேஷ் பாபு மற்றும் ஜெகன் பாஸ்கரன் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர்.
