English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • யோகி பாபுவின் "கெணத்த காணோம்" ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

யோகி பாபுவின் "கெணத்த காணோம்" ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

Kenatha Kanom First Look Poster: யோகி பாபு நடிக்கும் ஹாட்ஸ்டார் ஸ்பெஷல்ஸ் “கெணத்த காணோம்” படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:58 PM IST
  • இந்த வெளியீடு முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளது.
  • கெணத்த காணோம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்.
  • பின்னிப் பிணைந்த ஒரு கதையைக் குறிக்கிறது.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
camera icon10
Solar Eclipse 2026
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
Seyon
சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
யோகி பாபுவின் "கெணத்த காணோம்" ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

தமிழ் சினிமா எப்போதும் நல்ல கருத்துள்ள கதைகளுடன் பிரிக்க முடியாத பிணைப்பைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது. சினிமா ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து யதார்த்தத்துடன் வேரூன்றிய படங்களைக் கொண்டாடுகிறார்கள். குறிப்பிடத்தக்க பன்முகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற நடிகர் யோகி பாபு, நகைச்சுவையிலிருந்து கதாநாயகன் வேடங்களுக்கு சிரமமின்றி மாறுவதன் மூலம் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான இடத்தை செதுக்கியுள்ளார். இவை பார்வையாளர்களிடம் ஆழமாக எதிரொலித்தன. இப்போது, அவர் "கெணத்த காணோம்" மூலம் நம்மை மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிறார். இதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று (பிப்ரவரி 19, 2025) வெளியிடப்பட்டது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் வழங்கும் இப்படம் விரைவில் திரையரங்கில் வெளியாக இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

படத்தின் இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா சமீபத்தில் காலமானதால், இந்த வெளியீடு முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளது. இவர் இயக்கிய "ஒரு கிடாயின் கருணை மனு" மற்றும் "சத்ய சோதனை" படைப்புகள் இந்திய சினிமாவில் தலைசிறந்த மைல்கற்களாக உள்ளன.

கெணத்த காணோம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக், வெளிப்படையான நகைச்சுவைக்கு பதிலாக சூழ்நிலை சார்ந்த, கதாபாத்திரம் சார்ந்த, வேடிக்கை நிறைந்த நாடகத்தை குறிக்கும் ஒரு அடித்தளமான, பழமையான அழகியலை முன்வைக்கிறது. கிராமவாசிகளின் கூட்டத்தின் மத்தியில் யோகி பாபு மையத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரது கூப்பிய கைகளின் சைகை மற்றும் தீவிரமான வெளிப்பாடு, குழப்பம் மற்றும் விரக்தியிலிருந்து இயல்பாகவே வெளிப்படும் நகைச்சுவையை பரிந்துரைக்கின்றன. 

மண் சார்ந்த வண்ணங்கள், கரடுமுரடான டைட்டில் டிசைன் ஆகியவை கிராமப்புற அமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன, இது நகைச்சுவை மற்றும் நாடகம் அன்றாட குழப்பம், சமூக இயக்கவியல் மற்றும் நுட்பமான அபத்தங்கள் மூலம் பின்னிப் பிணைந்த ஒரு கதையைக் குறிக்கிறது.

யோகி பாபு கதாநாயகனின் பாத்திரத்தை வகிக்கும் அதே வேளையில், மீதமுள்ள நட்சத்திர நடிகர்களில் லவ்லின் சந்திரசேகர், ராமகிருஷ்ணன், ரேச்சல் ரபேக்கா, ஜார்ஜ் மரியம், மொட்டை ராஜேந்திரன், கவிதா பாரதி, கலைபாண்டியன், ஹலோ கந்தசாமி மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்கிறார், வி. தியாகராஜன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். ஆர். ராமர் படத்தொகுப்பை மேற்பார்வையிடுகிறார், பி.எல். சுபேந்தர் கலை இயக்கத்தை கவனிக்கிறார். சுதேஷ் சண்டை இயக்குநராகப் பணியாற்றி இருக்கிறார். பி. காத்தவராயன் மற்றும் டி.பி. சசி குமார் தயாரிப்பு நிர்வாகிகளாகவும், ஏ.ஆர். அமல்ராஜ் நிர்வாக தயாரிப்பாளராகவும் பணியாற்றி உள்ளனர். இந்தப் படத்தை ஆர். ரமேஷ் பாபு மற்றும் ஜெகன் பாஸ்கரன் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Yogi BabuKenatha KanomKenatha Kanom first look

Trending News