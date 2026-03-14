யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

ரமேஷ்பாபு & ஜெகன் பஷீகரன் தயாரிப்பில் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் படம் கெணத்த காணோம். சுரேஷ் சங்கையா எழுதி, இயக்கி இருக்கும் இந்த படத்தில் யோகி பாபு, லவ்லின் சந்திரசேகர், ரைச்சல் ரபேக்கா, ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். தியாகராஜன் ஒளிப்பதிவு செய்து இருக்கும் இந்த படத்திற்கு, நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார். ராமர் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் கிராமத்து பின்னணியில், சமூக பிரச்சனைகளை மிக சிறப்பாக சொல்வதில் வல்லவர் இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா. அவரது இயக்கத்தில் உருவான கெணத்த காணோம் படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக படம் வெளியாவதற்கு முன்பே இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா காலமானார். இது திரைத்துறையில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இயக்குனர் சுரேஷ் சங்கையாவின் கடைசி படம் கெணத்த காணோம் எப்படி உள்ளது தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
படத்தின் கதை
தண்ணியே சுத்தமாக இல்லாத ஒரு வறண்ட கிராமத்தில் பூசாரியாக இருக்கிறார் நடிகர் யோகி பாபு. அவர் பக்கத்து ஊரை சேர்ந்த நாயகி லவ்லின் சந்திரசேகரை காதலிக்கிறார். ஆனால் நாயகியின் தந்தை தண்ணீரே இல்லாத ஊரில் எனது மகளை எப்படி கட்டி கொடுப்பது என்று திருமணத்திற்கு மறுக்கிறார். அந்த சமயத்தில் யோகி பாபு ஊருக்கு நீரோட்டம் பார்க்க வரும் நபர், யோகி பாபு வீட்டில் கிணறு தோண்ட சொல்கிறார். தனக்கு திருமணம் ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவும், ஊரின் தண்ணீர் பிரச்சனை சரியாக வேண்டும் என்பதற்காகவும் கிணறு தோண்ட சம்மதிக்கிறார் யோகி பாபு. ஆனால் கிணறு தோண்டும் போது தண்ணீருக்கு பதிலாக வேறு ஒன்று கிடைக்கிறது. அதன் பிறகு அந்த கிராமத்திற்கு என்ன ஆனது? அதிகாரிகள் அந்த ஊரை தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர என்ன காரணம்? அப்படி அந்த கிணற்றுக்குள் என்னதான் இருந்தது? என்பதை காமெடி கலந்து சொல்லி இருக்கும் படம் தான் கெணத்த காணோம்.
நடிகர்கள் நடிப்பு
யோகி பாபு தனது வழக்கமான ஒன்லைன் மூலம் அசத்தியுள்ளார். இந்த படத்தில் காமெடி மட்டும் இன்றி ஒரு சீரியசான கதாபாத்திரத்திலும் தனது முதிர்ச்சியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இருப்பினும் காதல் காட்சிகளில் சற்று சிரமப்படுகிறார். நாயகியாக வரும் லவ்லின் சந்திரசேகர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். இருப்பினும் அவர் அவரும் காட்சிகள் குறைவாகவே உள்ளது. அதனை இன்னும் அதிகப்படுத்தி இருக்கலாம். மேலும் மற்ற கதாபாத்திரங்கள் வரும் ரைச்சல் ரபேக்கா, ராமகிருஷ்ணன், ஜார்ஜ் மரியான் ஆகியோரும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை கச்சிதமாக செய்து முடித்துள்ளனர். ஊர் மக்களாக வருபவர்களும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்ப குழு
நிவாஸ் கே பிரசன்னாவின் இசையில் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை பாடத்திற்கு அதிகம் உதவியுள்ளது. தியாகராஜனின் ஒளிப்பதிவு அந்த கிராமத்தை அழகாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. கிராமத்தில் நடக்கும் தண்ணீர் பிரச்சனை மற்றும் அதனை சுற்றி நடக்கும் அரசியலை தனது கதை சொல்லல் மூலம் சொல்ல முயற்சித்துள்ளார் இயக்குனர் சுரேஷ் சங்கையா. அதில் ஓரளவிற்கு வெற்றியும் பெற்றுள்ளார் என்றே சொல்லலாம். இருப்பினும் படத்தில் உள்ள சில லாஜிக் மீறல்கள் படத்திலிருந்து நம்மை ஒன்றை விடாமல் செய்கிறது. அதேபோல முக்கியமான சீன்கள் எதுவுமே படத்திற்கு கை கொடுக்கவில்லை. படத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது நல்ல மெசேஜ் என்றாலும், இன்னும் நல்ல திரைக்கதையுடன் சொல்லி இருக்கலாம். மொத்தத்தில் யோகி பாபுவின் காமெடி கவுண்டர்கள் பிடிக்கும் ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் நிச்சயம் வொர்க் ஆகலாம்.
