அரங்கம் அதிரும் கைதட்டல்; என் சாதனையை முறியடித்த மேடம்: தேசிய விருது பெற்ற சிறுமிக்கு கமல் பாராட்டு

Kamal Haasan's Viral Tweet: தேசிய விருது வென்ற சிறுமி குறித்து X தளத்தில் கமல் பதிவிட்டுள்ள பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:30 PM IST
  • 6 வயதில் ராஷ்டிரபதி விருது கமல்ஹாசனுக்கு கிடைத்தது.
  • சிறுமிக்கு பாராட்டு தெரிவித்த கமல்ஹாசன்

டெல்லியில் சமீபத்தில் தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்பட பல்வேறு மொழிகளில் இருந்து சிறந்த படங்கள், சிறந்த நடிகர்கள், சிறந்த துணை நடிகர்கள் போன்ற பல பிரிவுகளில் விருது வழங்கப்பட்டது. இதில், நான்கு வயது சிறுமி ஒருவர் தேசிய விருது பெற்றுள்ளார்.

தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா, டெல்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் நேற்று நடந்தது. இதில் ஷாருக்கான், எம்.எஸ்.பாஸ்கர், மோகன்லால், ஜி.வி.பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நட்சத்திரங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. இதில், நான்கு வயது குட்டிப்பெண் ஒருவர் க்யூட்டாக மேடைக்கு வந்து விருது வாங்கியது, பலரது மனங்களை கொள்ளை கொண்டது.

இந்த 4 வயது சிறுமியின் பெயர் த்ரிஷா தோசர் ஆகும். மராத்திய மொழியில், Naal என்கிற படத்திற்காக, த்ரிஷா தோசர் சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்திற்கான தேசிய விருதை பெற்றிருந்தார். இந்த படத்தில் நடித்த ஐந்து குழந்தைகளுக்கு 71வது தேசிய விருது விழாவில் இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டது. த்ரிஷாவுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீநிவாஸ் போகாலே, பார்கவ் ஜக்தாப், கபிர் காந்தாரே, சுக்ரிதி வேணி பான்ரெட்டி உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து இவ்விருதை பெற்றனர்.

த்ரிஷா தேசிய விருதை மேடையேறி நேற்று முன்தினம் வாங்கியது அனைவரது முகங்களிலும் சிரிப்பை வரவழைத்தது. இவர், மகேஷ் மஞ்சரேக்கர், சித்தார்த் ஜாதவ் உள்ளிட்ட பலருடன் சேர்ந்து இந்த படத்தில் நடித்தார். அந்த நான்கு வயது சிறுமி த்ரிஷா, மேடையில் குட்டி சேலை அணிந்து, க்யூட்டாக மேக் அப் போட்டு விருதினை பெற்றார். பின்பு, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்ததாகவும், அது தனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்ததாகவும் கூறினார். 

இந்நிலையில் தற்போது இந்த சிறுமிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து X தளத்தில் பதிவு ஒன்றை கமல் ஹாசன் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், டியர் மிஸ். த்ரீஷா தோசர், நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். என்னுடைய சாதனையை நீங்கள் முறியடித்துவிட்டீர்கள். நான் எனது முதல் விருதை ஆறு வயதில் பெற்றேன், ஆனால் நீங்கள் அதைவிட இளம் வயதிலேயே பெற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் இன்னும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டும், மேலும் உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களுக்கு எனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

About the Author
Kamal Haasan71st National Film AwardsTreesha ThosarNational Award

