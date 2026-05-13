/பிக்பாஸ் பிரபலம் ஜி.பி.முத்துவை தாக்கிய கிராம மக்கள்! ரத்தம் சொட்ட வெளியிட்ட வீடியோ..

GP Muthu Attacked By Villagers : பிரபல யூடியூபரும் பிக்பாஸில் வந்த சின்னத்திரை கலைஞருமான ஜி.பி முத்து மீது, தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடி அடுத்த பெருமாள்புரம் கிராமத்தை சேர்ந்த பாஜக பிரமுகர் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
GP Muthu Attacked By Villagers : இன்ஸ்டாகிராமில் ‘செத்தப்பயலே நாரப்பயலே’ என்று மட்டும் வீடியோ போட்டு பிரபலமானவர், ஜி.பி.முத்து. இன்ஸ்டாவை தாண்டி இவருக்கு யூடியூபிலும் நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இவருக்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இன்னும் பெரிய வாய்ப்புகள் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது. இப்போது வீடியோ போட்டு வரும் ஜி.பி.முத்து, சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஜி.பி.முத்து, தன் வீட்டிற்கு அருகெ இருக்கும் நிலத்தில், கோயில் கட்டுமான பணிகள் நடைப்பெற்று வருவதாகவும், இதனால் தனக்கும் அப்பகுதி மக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இதையடுத்து, கட்டுமான பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
சமீபத்தில், உடன்குடியை சேர்ந்த சுடலையாண்டி என்கிற நகை தொழிலாளி ஒருவர் தனது மகள் மற்றும் அண்ணன் மகளை டியூஷனுக்கு அழைத்து செல்ல மோட்டார் சைக்கிளில் அழைத்து சென்ற போது, ஜி.பி.முத்துவின் வீட்டிற்கு முன்பு வளர்க்கப்படும் முள்செடி குத்தி, அவரது மகளின் இடது கண்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, அவர் மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு அந்த முள்செடிகளை அகற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் நடந்த மறுநாளே, சுடலையாண்டி அப்பகுதிக்கு சென்ற போது ஜி.பி.முத்து அவருடைய மனைவி அஜிதா, சகோதரரின் மனைவி அனிதா மற்றும் அவரது தந்தை கணேசன் உள்ளிட்டோர் இதுபற்றி கேட்டபோது, அவர்களுக்குள் வாகுவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இருவரும் ஒருவரையொருவர் தாக்கியதில், அந்த சம்பவம் நடந்த போது அங்கிருந்தவர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ஜி.பி.முத்து உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஜி.பி.முத்து இது குறித்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில், தனது இடத்தில் கோயில் பணிகள் செய்வதாகவும், தான் சட்டப்படி நீதிமன்றத்திற்கு சென்றதாகவும் கூறினார். தன்னை இந்து விரோதி என்றும், இஸ்லாமிய கைக்கூலி என்றும் கூறி, தொடர்ந்து தன் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருவதகாவும், தற்போது நடந்த பிரச்சனையில் தன்னை தாக்கியதோடு தனது மகளின் ஜாக்கெட்டை கிழித்தும், கம்பியால் தாக்கவும் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
”புறம்போக்கு இடத்தில், பாஜக காரன் என்று சொல்லி, பட்டா போட்டு திங்கும் ஏபிஎஸ் பரமசிவம்” எனும் ஒருவரின் போட்டோவை பதிவிட்டுள்ள ஜி.பி.முத்து, இவர் மேல் வருவாய் கோட்டாட்சியர் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். தன் பெண் பிள்ளைகளை அடித்து, சட்டையை கிழித்து தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் என்று 8 பேர் கொண்ட புகைப்படத்தையும் ஜி.பி.முத்து வெளியிட்டுள்ளார். இந்த கோயில் பிரச்சனையால்தான் அவர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக ஜி.பி.முத்து பேசியிருக்கிறார்.
கம்பியால் தாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஜி.பி.முத்து ரத்தக்காயத்துடன் அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போது விஜய் பதவியேற்ற நாள் என்பதால் அவருக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்திருந்தார். தான் தன்னை தாக்கியவர்களுக்கு எதிரான எல்லா வீடியோவையும் வைத்திருப்பதாகவும், சட்டப்படி செல்லப்போவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
தான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது, பரமக்குடியை சேர்ந்த ஜெயகுமார் என்பவர், தனது தாய் தந்தை, தம்பி பிள்ளைகளை ஆளை வைத்து அடித்து மிரட்டியதாகவும், வீட்டை உடைத்து அநாகரிகமான வேலைகள் செய்துள்ளதாகவும் ஜி.பி.முத்து தெரிவித்துள்ளார். என் வீட்டை உடைக்க, அவருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கிறது என கேட்டிருக்கும் அவர், போலீஸ் தனக்கு ஆதரவாக நின்றாலும், போலீஸ் முன்னணிலையில் ‘போலீஸ் ஒழிக’ என்று கோஷம் போடுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
ஜி.பி.முத்து தன்னை தாக்கிய அந்த நபர், இந்து முன்னணி மாநில தலைவராக இருந்தால் எனக்கென்ன?நானும் இந்து தான், இந்துமத தலைமுறையில் இருந்துதான் வந்துள்ளேன். என் தாய், தம்பி பிள்ளைகளை பேச அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? தனக்கோ, தன் குடும்பத்திற்கோ என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஏதேனும் ஆனாலும் இந்த ஊரில் இருப்பவர்களும், இவர்களும்தான் காரணம் என்று ஜி.பி.முத்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஜி.பி.முத்துவுக்கு இப்படியொரு நிலை நேர்ந்திருக்கிறது என்பது தெரிந்த பின்பு ரசிகர்கள் அனைவரும் கொதித்துப்போய் உள்ளனர். இவர் போட்டிருக்கும் பதிவுகளில், புதிதாக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கும் விஜய்யையும், தமிழ்நாட்டின் காவல் துறையையும் அனைவரும் டேக் செய்து வருகின்றனர்.
