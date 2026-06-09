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பிரியாணி விலை ரூ.3,650! இர்பானின் புது பிசினஸால் கடுப்பான மக்கள்..சர்ச்சை குறித்து பேச்சு

Irfan Premium Biryani : தமிழ்நாட்டில் பிரபல யூடியூபராக இருப்பவர், இர்ஃபான். இவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு ‘ப்ரீமியம் பிரியாணி’ என்கிற பெயரில், சுமார் ரூ.3,650க்கு பிரியாணி விற்ற சம்பவம் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இதற்கு அவரே விளக்கமளித்து பேசயிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:00 PM IST
பிரியாணி விலை ரூ.3,650! இர்பானின் புது பிசினஸால் கடுப்பான மக்கள்..சர்ச்சை குறித்து பேச்சு
Image Credit: Irfan Biryani | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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