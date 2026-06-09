/பிரியாணி விலை ரூ.3,650! இர்பானின் புது பிசினஸால் கடுப்பான மக்கள்..சர்ச்சை குறித்து பேச்சு

Irfan Premium Briyani : சில நாட்களுக்கு முன்னர் பிரபலமாகி, அனைவராலும் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்ட தொழில் ஒன்று, ‘ப்ரீமியம் பிரியாணி’. இதில் செம அடி வாங்கியவர்தான் யூடியூபர் இர்ஃபான். இந்த தொழிலை தான் தொடங்கியிருப்பது குறித்து அவர் பேசியிருக்கும் விஷயம் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டு மட்டுமன்றி, இந்திய அளவிலும் ஒரு பிரியாணியின் விலையை எடுத்துக்கொண்டாலே, அதிகபட்சம் ரூ.500க்குள் முடிந்து விடும். அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக முட்டை வேண்டுமென்றால் கூட அவ்வளவு காசு ஆகாது. ஆனால், சென்னையில், கடந்த சில நாட்களாக ‘ப்ரீமியம் பிரியாணி’ என்கிற வார்த்தை பிரபலமானது. அது சரி, பிரியாணிக்கு எந்த பெயர் வேண்டுமானாலும் வைத்துவிட்டு போகட்டும் என நாம் நகர்ந்து போக முயலும் போதுதான், அந்த பிரியாணியின் விலை கண்களுக்கு தென்படுகிறது. இதன் விலை என்ன தெரியுமா? ரூ.3650! இதை கேள்விப்படும் பலர், “ஐயோ, இந்த காசு இருந்தா நான் அந்த மாசம் பூரா சாப்பாட்டு செலவுக்கு வெச்சுப்பேனே..!” என்று கூறலாம். அது சரி, அப்படி ரூ.3650 தருமளவிற்கு இந்த பிரியாணியில் என்னதான் இருக்கிறது என்கிற கேள்வியும் நம் அனைவருக்கும் எழலாம்.
இந்த ப்ரீமியம் பிரியாணி பிசினஸை ஆரம்பித்தவர், பிரபல யூடியூபரான இர்ஃபான். தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி உலகளவில், எந்த கடையில் என்ன உணவு கிடைக்கும் என்பதை தேடித்தேடி சாப்பிட்டு ரிவ்யூ செய்யும் இவர், ‘நாமலே ஒரு உணவு பிசினஸை தொடங்கினால் என்ன?’ என யோசித்து இந்த ப்ரீமியம் பிரியாணி பிசினஸை ஆரம்பித்தார் போலும்.
இர்ஃபான் அறிமுகப்படுத்திய இந்த ப்ரீமியம் பிரியாணியில், சாதாரண பிரியாணியை விட அதிக அளவில் இறைச்சி, உயர்த்தர பொருட்கள், சிறப்பான பேக்கிங், ப்ரீமியம் சர்வ்ங் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம் பெறும் என்று கூறியிருந்தார். ஆனால், இவரைப்பற்றி சக யூடியூபர்களே விமர்சித்தனர். இதன் விலை ரூ.3650ஆக இருந்தாலும், அதில் இருக்கும் உணவின் அளவு அந்த விலைக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில்தான், இர்ஃபானின் பிரியாணியை வேறொரு பிரபல யூடியூப் சேனலை சேர்ந்தவர்கள் வாங்கினர். பிரியாணியை சாப்பிட்ட அவர்கள், ரூ.3650 கொடுத்து வாங்குமளவிற்கு இந்த பிரியாணியில் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக இருப்பதாக தங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றும், சுவை மிகவும் சாதாரணமாக இருந்ததாகவும் விலைக்கு ஏற்ற தரமோ அனுபவமோ கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். இர்ஃபான், பிரியாணியில் ஒரு கிலோவுக்கு ஒன்றரை கிலோவுக்கு மேலாக மட்டன் பீஸ் இருக்கும் என குறிப்பிட்டிருந்தார். அதை எடை போட்டு பார்த்த போது, சுமார் 700 கிராம் அளவிற்கு மட்டுமே கறி இருந்ததாம். இந்த ரிவ்யூ வீடியோவை பலரும் ஷேர் செய்து, அவர் சொன்ன அருத்தை ஆமோதித்தனர்.
சமீபத்தில் இர்ஃபான் ஒரு விருது விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரைச்சுற்றி வலம் வரும் சர்ச்சைகள் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், இந்த விஷயம் தன்னை ரொம்பவே பாதிச்சதாகவும், எல்லோரும் தன்னை பற்றி இப்படி பேசுறாங்க என தன்னுடைய மனைவியிடமே புலம்புவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், உண்மையாகவே இந்த விஷயம் தனக்கு மிகவும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறிய அவர், இந்த பிரியாணியை வெறும் 124 பேர் மட்டுமே வாங்கியதாகவும், மக்கள் ஏன் இவ்வளவு எதிர்க்கிறார்கள் என்பதை தான் புரிந்துகொள்ள் முயற்சித்தகாவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், இதில் வந்த பணத்திலிருந்து தனக்கு 20 சதவீதம் மட்டுமே லாபம் கிடைப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இத்தனை பேர் ஏதோ சொல்ல வரும் போது அதை தான் புரிந்துகொள்ள முயற்சித்து வருவதாகவும், அடுத்த பிரியாணியை எப்படி விற்பது என திட்டமிட்டு வருவதாகவும் பேசினார்.
இர்ஃபானின் பிரியாணி மீது கடுமையாக மக்கள் வைத்த விமர்சனமே, அதன் விலை குறித்துதான். சுமார் ரூ.3650 ஒரு பிரியாணிக்கு என கொடுக்கும் போது, அதன் விலை குறைய வேண்டும் என்பது அவர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பாக இருந்தது. தற்போது விருது விழாவில் இந்த சர்ச்சை பற்றி மட்டும் பேசிய இர்ஃபான், விலை குறைப்பு பற்றி எதுவும் பேசவில்லை என்றும், மக்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல், கணக்கு மட்டும் சொல்றாரு என்றும் கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், இர்ஃபானுக்கு தன் மீதுள்ள பிரச்சனை என்னவென்றே தெரியாமல் பேசிக்கொள்வதை சுட்டிக்காட்டி, ‘இவன் இன்னும் திருந்தல மாமா’ என குறிப்பிட்டு வருகின்றனர்.