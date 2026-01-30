English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‘Z’ அறிமுகப்படுத்தும் ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ – விளம்பர உலகில் புதிய அணுகுமுறை

Dilfluencer: ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’, மக்கள் ஏற்கனவே நேசிக்கும் ‘Z’ தொலைக்காட்சி தொடர்களின் கதாபாத்திரங்களை கொண்டு, பிராண்டுகளை கதைக்குள் இயல்பாக இணைக்கிறது.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:02 PM IST
  • ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ என்ற புதிய விளம்பர முயற்சி.
  • தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் பிராண்டுகளை மக்களுடன் இயல்பாக இணைக்க உதவும்.
  • ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ மூலம், கதாபாத்திரங்கள் வழியாக பிராண்டுகளை மக்களுடன் இயல்பாக இணைக்க முடிகிறது.

சென்னை: இந்தியாவின் முன்னணி உள்ளடக்க மற்றும் ஊடக நிறுவனம் ‘Z’, ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ என்ற புதிய விளம்பர முயற்சியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய மீடியா வடிவம், தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் பிராண்டுகளை மக்களுடன் இயல்பாக இணைக்க உதவுகிறது.

இன்றைய காலத்தில் விளம்பர இடங்களை வாங்குவது எளிதாகிவிட்டாலும், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, நினைவில் நிற்கும் வகையில் பேசுவது விளம்பரதாரர்களுக்கு பெரிய சவாலாக உள்ளது. இதற்கான தீர்வாக, மக்கள் ஏற்கனவே நேசிக்கும் ‘Z’ தொலைக்காட்சி தொடர்களின் கதாபாத்திரங்களை கொண்டு, பிராண்டுகளை கதைக்குள் இயல்பாக இணைக்கிறது ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’.

இந்த முயற்சி, தொலைக்காட்சியில் தொடங்கி, சமூக ஊடகங்கள், Zee5 போன்ற டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் கிரியேட்டர் வீடியோக்கள் மூலம் வேகமாக பரவுகிறது. இதனால், விளம்பரம் போல தெரியாமல், மக்களின் தினசரி உரையாடல்களில் இடம் பெறும் கதைகளாக பிராண்டுகள் மாறுகின்றன.

இதுகுறித்து ஜீ எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் விளம்பர வருமானத் தலைவர் லட்சுமி ஷெட்டி கூறுகையில், “இன்றைய பார்வையாளர்கள் இடையூறு தரும் விளம்பரங்களை விரும்புவதில்லை. அவர்களுக்கு உணர்ச்சி பூர்வமாக இணையும் தருணங்களே முக்கியம். ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ மூலம், கதாபாத்திரங்கள் வழியாக பிராண்டுகளை மக்களுடன் இயல்பாக இணைக்க முடிகிறது” என்றார்.

Z Dilfluencer Moments

மேலும், ஜீ எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தலைமை மார்க்கெட்டிங் அலுவலர் கார்த்திக் மகாதேவ் கூறுகையில்,
“இன்று அணுகல் மட்டும் போதுமானது அல்ல. மக்களுடன் உணர்ச்சி தொடர்பு உருவாக வேண்டும். அந்த தொடர்பை உருவாக்கும் சக்தி கதைகளுக்கும், பரிச்சயமான கதாபாத்திரங்களுக்கும் உள்ளது. அந்த இடத்தில்தான் ‘டில்‌ஃப்ளூயின்ஸர் மொமெண்ட்ஸ்’ புதிய தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது” என்றார்.

மேலும் படிக்க | LIVE: தமிழ்நாடு SIR பணிகள் தொடர்பான உத்தரவு.. தங்கம் விலை - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

