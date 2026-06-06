/ஜீ குறும்பட போட்டி நிறைவு விழா: வெற்றியாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசும்... சினிமா வாய்ப்பும்!

Zee Short Film Contest 2026 : 'ஜீ' (Z) இந்தியாவின் முன்னணி பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாகும். அந்த வரையில், ஜீ நிறுவனம் சார்பில் நாடு தழுவிய அளவில் 'ஜீ குறும்பட போட்டி' (Zee Short Film Contest) மும்பை கிராண்ட் ஹயாத் ஹோட்டலில் பிரம்மாண்டமாக கோலாகமான முறையில் நடைபெற்றது.
இந்தியாவின் பல மொழிகளைச் சேர்ந்த திரைப்படத் திறமையாளர்களான தேடலாக, அவர்களை கண்டறியும் நோக்கில், நடத்தப்பட்ட ஜீ குறும்பட போட்டியின் இறுதி நிகழ்வில், நாட்டின் முன்னணி இயக்குநர்கள், திரைத்துறையினர் மற்றும் இளம் படைப்பாளிகள் என பல்வேறு தரப்பினர் கந்துகொண்டனர்.
Zee Entertainment Enterprises Ltd., நிறுவனத்தின் நிறுவனரும், கௌரவத் தலைவருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர், "இளம் இயக்குநர்கள் தங்களின் படைப்பாற்றலை வளர்த்துக்கொண்டு எதிர்கால சினிமாவை வடிவமைக்க வேண்டும்" என தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வில், நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாகிரியான புனித் கோயங்கா பேசும்போது, Z நிறுவனத்தின் 33 ஆண்டுகால கதை சொல்லும் பயணத்தை நினைவு கூர்ந்தார். மேலும் குறும்பட போட்டியில் தேர்வாகியுள்ள இளைஞர்களே, Z குழுமத்தின் அடுத்த தலைமுறை படைப்பாளிகல் என்று கூறி அவர்களை வரவேற்று பேசினார்.
பிரபல திரை விமர்சகர் ராஜீவ் மசந்த் நடத்திய கலந்துரையாடலில், இந்த இயக்குநர்கள் கலந்துகொண்டு பிராந்திய சினிமா, தொழில்நுட்பம் மற்றும் இந்திய சினிமாவின் எதிர்காலம் குறித்துப் பேசினார்.
இளம் படைப்பாளிகளை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஒவ்வொரு மொழியிலும் ஒரு குறும்படம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வெற்றியாளர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளை அறிவித்தார். அவை கீழ்வருமாறு:
ரொக்கப் பரிசை வழங்கியதை மட்டுமின்றி, இளம் படைப்பாளிகள் திரையுலகில் நுழைவதற்கான புதிய வாய்ப்பையும் இந்த போட்டி உருவாக்கி கொடுத்தது. அதாவது, ஒவ்வொரு மொழியிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்த வெற்றியாளர்கள், தங்களின் முழுநீளத் திரைப்படத்தின் (Feature Film) கதையை Zee Studios நிறுவனத்திடம் விவரிக்கும் (Pitch) வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
அதில் தேர்வு ஆகும் ஒரு கதை, Zee Studios தயாரிப்பில் இளம் திரைப்படமாக உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இளம் படைப்பாளிகள் குறும்படங்களில் இருந்து நேரடியாக பெரிய திரைக்குள் நுழைவதற்கான ஒரு சில பாலமாக 'ஜீ குறும்பட போட்டி' அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.