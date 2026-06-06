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ஜீ குறும்பட போட்டி நிறைவு விழா: வெற்றியாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசும்... சினிமா வாய்ப்பும்!

Zee Short Film Contest 2026 : ஜீ நிறுவனம் நடத்திய ஜீ குறும்பட போட்டி' (Zee Short Film Contest) இறுதிச்சுற்றில் 8 மொழிகளில் இருந்து சிறந்த திரைப்படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. வெற்றிபெற்ற இளம் படைப்பாளிகளுக்கு ரொக்கப் பரிசும், Zee Studios தயாரிப்பில் முழுநீளத் திரைப்படம் இயக்கும் அரிய வாய்ப்பும் வழங்கப்பட்டது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:05 PM IST
ஜீ குறும்பட போட்டி நிறைவு விழா: வெற்றியாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசும்... சினிமா வாய்ப்பும்!
Image Credit: Image Credits : Zee Short Film Contest 2026 | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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