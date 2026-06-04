/புதுமுக இயக்குநர்களுக்கான குறும்படப் போட்டி: ‘Z’ நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட இறுதி விழா!

Zee Short Film Contest : எளிய மக்களும் சினிமா எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், ஸ்மார்ட்போனில் எடுக்கப்பட்ட கதைகள் இப்போட்டியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. விழாவின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய சினிமாவின் எதிர்காலம் குறித்து நடுவர் குழுவினர் பங்கேற்கும் சிறப்புக் கலந்துரையாடலும் நடக்கவுள்ளது.
இறுதி விழாவில் சிறந்த படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த எழுத்தாளர் எனப் பல பிரிவுகளில் வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு தலா ₹2,00,000 பரிசு வழங்கப்படும். மேலும், தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சிறந்த படங்கள் ZEE5 ஓடிடி மற்றும் ஜீ தமிழ் உள்ளிட்ட டிவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படும்.
இறுதி விழாவில் திரைப்படத் துறையைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரபலங்கள், நடுவர் குழுவினர் மற்றும் இளம் படைப்பாளிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்திய சினிமாவின் எதிர்காலம், டிஜிட்டல் தளங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் புதிய திறமைகளுக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து சிறப்புக் கலந்துரையாடலும் நடைபெற உள்ளது. மேலும், சிறந்த படம், சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை மற்றும் சிறந்த திரைக்கதை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, தலா ரூ.2 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. போட்டியில் தேர்வு செய்யப்படும் சிறந்த குறும்படங்கள் ZEE5 ஓடிடி தளம் மற்றும் ஜீ நிறுவனத்தின் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளதால், இளம் படைப்பாளிகளுக்கு இது ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
சினிமா துறையில் சாதிக்க விரும்பும் புதுமுக இயக்குநர்கள், திரைக்கதை எழுத்தாளர்கள், நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் குறும்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு இந்தப் போட்டி பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். குறிப்பாக, ஸ்மார்ட்போன் மூலமாகவே குறும்படங்களை உருவாக்கும் இளம் படைப்பாளிகளுக்கும் தேசிய அளவில் தங்களை அறிமுகப்படுத்தும் தளமாக இது அமைந்துள்ளது. தேர்வு செய்யப்படும் படங்கள் ZEE5 ஓடிடி மற்றும் ஜீ நிறுவனத்தின் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளதால், புதிய திறமைகள் பரவலான பார்வையாளர்களை அடைய உதவும். குறைந்த செலவில் தரமான படைப்புகளை உருவாக்கும் படைப்பாளிகளுக்கு இது ஒரு முக்கிய முன்னேற்ற வாய்ப்பாக இது பார்க்கப்படுகிறது.