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புதுமுக இயக்குநர்களுக்கான குறும்படப் போட்டி: ‘Z’ நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட இறுதி விழா!

Zee Short Film Contest : இந்தியாவின் முன்னணி பொழுதுபோக்கு நிறுவனமான ‘Z’, புதிய இயக்குநர்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக நடத்திய ‘ஜீ ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட்’போட்டியின் இறுதி விழாவை மும்பையில் நடத்தவுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:14 PM IST
புதுமுக இயக்குநர்களுக்கான குறும்படப் போட்டி: ‘Z’ நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட இறுதி விழா!
Image Credit: Zee Short Film Contest | Zee

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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