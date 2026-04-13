  • புத்தாண்டு மெகா ட்ரீட்: 'காந்தாரா' முதல் 'டியூட்' வரை... ஜீ தமிழின் அதிரடி அறிவிப்புகள்

புத்தாண்டு மெகா ட்ரீட்: 'காந்தாரா' முதல் 'டியூட்' வரை... ஜீ தமிழின் அதிரடி அறிவிப்புகள்

Tamil New Year Zee Tamil Exclusive Programme : தமிழ் புத்தாண்டு என்பது புதிய தொடக்கங்கள், நேர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் கலாச்சார விழுமியங்களைப் போற்றும் ஒரு உன்னதமான தருணமாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டை முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் பிரம்மாண்டமாகவும், உற்சாகமாகவும் மாற்றும் வகையில், ஜீ தமிழ் தனது நேயர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிரலைத் தயார் செய்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:59 PM IST
  • சிறப்புப் பட்டிமன்றம் (காலை 8:00 - 9:30)
  • காந்தாரா – சாப்டர் 1 (காலை 9:30 - 12:30)

புத்தாண்டு மெகா ட்ரீட்: 'காந்தாரா' முதல் 'டியூட்' வரை... ஜீ தமிழின் அதிரடி அறிவிப்புகள்

Tamil New Year Zee Tamil Exclusive Programme : தமிழ் புத்தாண்டு என்பது புதிய தொடக்கங்கள், நேர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் கலாச்சார விழுமியங்களைப் போற்றும் ஒரு உன்னதமான தருணமாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டை முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் பிரம்மாண்டமாகவும், உற்சாகமாகவும் மாற்றும் வகையில், ஜீ தமிழ் தனது நேயர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிரலைத் தயார் செய்துள்ளது.

தமிழ் புத்தாண்டை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடும் விதமாக காலை முதல் இரவு வரை இடைவிடாத பொழுதுபோக்குடன் கூடிய அட்டவணை ஜீ தமிழ் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அட்டவணையின் விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

சிறப்புப் பட்டிமன்றம் (காலை 8:00 - 9:30): தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் பக்தி மற்றும் அறிவுப்பகிர்வுடன் தொடங்கும். கலைமாமணி சுகி சிவம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் இந்தப் பட்டிமன்றத்தில், தலைசிறந்த பேச்சாளர்கள் பங்கேற்று சுவாரஸ்யமான விவாதங்களை முன்வைக்கின்றனர்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

காந்தாரா – சாப்டர் 1 (காலை 9:30 - 12:30): 4-ஆம் நூற்றாண்டின் மர்மமான மற்றும் பிரம்மாண்டமான உலகிற்கு நேயர்களை அழைத்துச் செல்லும் இந்த பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படம், மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் அனுபவத்தை வழங்கும்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பூக்கி (Pookie) – உலகத் தொலைக்காட்சி பிரீமியர் (பகல் 12:30 - 3:00): தனுஷா மற்றும் அஜய் திஷன் நடிப்பில், நவீன கால காதல் மற்றும் உறவுகளின் சிக்கல்களை நுணுக்கமாகவும் எதார்த்தமாகவும் பேசும் இந்தத் திரைப்படம் முதல்முறையாகத் திரையில் ஒளிபரப்பாகிறது.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தமிழா தமிழா - சிறப்புப் பகுதி (மாலை 3:00 - 5:00): சமூக அக்கறை கொண்ட ஆழமான விவாதங்கள் மற்றும் மக்களின் கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஒரு சிறப்பான கலந்துரையாடல் பகுதி இடம்பெறும்.

டியூட் (Dude) – உலகத் தொலைக்காட்சி பிரீமியர் (மாலை 5:00 - 8:00): இளைஞர்களின் விருப்பமான பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் மமிதா பைஜு நடிப்பில், காதல், நட்பு மற்றும் நகைச்சுவை நிறைந்த இந்த பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படம் அன்றைய தினத்தின் முக்கிய ஈர்ப்பாக அமையும்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இந்த சிறப்புத் தொகுப்பு குறித்து ஜீ தமிழ் மற்றும் திரை பிரிவின் தலைமை அதிகாரி ராகவன் அவர்கள் கூறுகையில்:

"ஜீ தமிழில் எங்களது நோக்கம் வெறும் பொழுதுபோக்கையும் தாண்டி, நேயர்களுடன் உணர்வுப்பூர்வமாக இணையும் உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குவதாகும். இந்தத் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில், ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒன்றிணைந்து ரசிக்கும் வகையில் சிந்திக்க வைக்கும் மற்றும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம். இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு எங்கள் நேயர்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒன்றாக அமையும் என்று நம்புகிறோம்."

ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி, உங்கள் அன்பிற்குரிய நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து தமிழ் புத்தாண்டை உற்சாகமாகக் கொண்டாட ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்!\

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

