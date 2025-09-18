English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:02 PM IST
திருமணத்திற்கு சம்மதித்த இசை..ருக்குமணி போடும் திட்டம் என்ன? - பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Tv Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் தரகர் மயங்கி விழ இசை சுவீட் கொடுத்து அவருக்கு உதவிய நிலையில் இன்று நடக்கபோவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

அதாவது, ருக்குமணி வீட்டிற்கு தரகர் வருகிறார், சுப்ரதா வீட்டில் அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே குடும்பத்தில் பொண்ணு பார்க்கிறாங்க. உங்க பொண்ணுங்களோட ஜாதகத்தை கொடுங்க என்று சொல்லி செல்கிறார். இதனால் ருக்குமணி சந்தோசப்படுகிறாள். 

மறுபக்கம் பானுமதி வீட்டிற்கு வர சுப்ரதா என் வீட்டில் பணத்தை மறைத்து வச்சு இன்கம் டேக்ஸ் ஆபிஸ்க்கு தகவல் கொடுத்தது நீ தான் என்று எனக்கு நல்லாவே தெறியும், இதையெல்லாம் இதோட நிறுத்துக்கோ.. இந்த உன் பணம் என்று பணத்தை முகத்தில் தூக்கி வீசுகிறாள். 

அதன் பிறகு இசை வீட்டிற்கு வர ருக்குமணி அவளிடம் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அன்பாக பேசுகிறாள். சாப்பிடுறியா? என்று அக்கறையாக பேச இசை நீங்க இப்படி பேசுறதே சந்தோசம் என்று சொல்கிறாள். மேலும் ருக்குமணி நீ போய் பிரெஷ் ஆகிட்டு வா, நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்கிறாள். 

தொடர்ந்து இசையிடம் கல்யாண பேச்சு எடுக்க அவள் விருப்பமினறி ரூமுக்குள் சென்று விடுகிறாள், தாத்தா எனக்கும் உன்னை கல்யாண கோலத்தில் பார்க்க ஆசையா இருக்கு என்று பேசுகிறார்.அடுத்து வர்ஷினி இசையிடம் பேச அவள் கல்யாணத்திற்கு சம்மதம் சொல்ல எல்லாரும் சந்தோசப்படுகின்றனர். 

இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணதவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • தரகர் ருக்குமணியின் வீட்டில் ஜாதகம் கேட்கிறார்.
  • பானுமதி – சுப்ரதா இடையே பணம் குறித்து சண்டை.
  • ருக்குமணி இசையிடம் அன்பாக நடக்கிறார்.
  • இசைக்கு கல்யாண பேச்சு எடுக்கப்படுகிறது.
  • தாத்தா, இசையை கல்யாண கோலத்தில் பார்க்க ஆசை தெரிவிக்கிறார்.
  • வர்ஷினி பேச, இசை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கிறார்.

