ரூ.30000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த 7 போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!

உங்கள் பட்ஜெட்டை அதிகம் பாதிக்காமல், நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக சில அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன் பரிந்துரைகளை நாங்கள் உங்களுக்காகக் கொண்டு வந்துள்ளோம். இதன் முழுமையான பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Best Smartphones Under Rs 30000: 2026-ஆம் ஆண்டில், உங்களுக்குப் பல ஸ்மார்ட்போன் விருப்பங்கள் கிடைக்கும். ஆனால், உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப, இந்த மாதம் வெளியாகப் போகும் சிறந்த ஏழு ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Realme P4 Power 5G (Rs 25,999) ரியல்மி P4 பவர் 5G ஆனது 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.8-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50MP வைட் மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைட் கேமரா லென்ஸ்களுடன், 16MP செல்ஃபி கேமராவும் உள்ளது. இந்த சாதனம் ரியல்மி UI 7.0 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது மற்றும் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 7400 அல்ட்ரா செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
iQOO Neo 10R (Rs 27,688) iQOO Neo 10R ஆனது 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஸ்னாப்டிராகன் 8s Gen 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் ஃபன்டச் 15 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. மேலும், இந்தச் சாதனத்தில் 50MP + 8MP பின்புற கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை உள்ளன.
Motorola Edge 70 (Rs 29,999) மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஆனது இரட்டை 50MP பின்புற கேமரா மற்றும் ஒரு 50MP செல்ஃபி கேமராவை வழங்குகிறது. இது 1B வண்ணங்கள், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் கொண்ட 6.7-அங்குல P-OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 செயலி மூலம் இயங்கும் இந்தச் சாதனத்தில், 68W சார்ஜருடன் கூடிய 4800 mAh பேட்டரி உள்ளது.
Vivo T4 Pro (Rs 27,999) இரட்டை 50MP பின்புற கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமராவுடன் வரும் விவோ T4 ப்ரோ, ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 5000 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் கொண்ட 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இந்தச் சாதனத்தில் 6500 mAh பேட்டரி மற்றும் 90 W சார்ஜர் ஆகியவை உள்ளன.
OnePlus Nord CE5 (Rs 28,226) ஒன்பிளஸ் நோர்ட் CE5 ஆனது 50MP + 8MP பின்புற கேமரா மற்றும் 16MP முன்புற கேமராவை கொண்டுள்ளது. இது மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8350 அப்பெக்ஸ் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 5200 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கைபேசியில் 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.77-அங்குல ஃபுளூயிட் AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இந்த சாதனம் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 7000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Oppo F31 (Rs 26,999) ஓப்போ F31 ஆனது இரட்டை 50MP கேமரா மற்றும் 16MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 1B வண்ணங்கள் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.57-அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 7000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Nothing Phone (3a) Pro (Rs 29,999) 5000 mAh பேட்டரியுடன் வரும் நத்திங் ஃபோன் (3a) ப்ரோ, ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது OIS மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 50MP வைட், 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைட் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது 5000 mAh பேட்டரி மற்றும் 50W சார்ஜிங் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது.