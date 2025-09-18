பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000... தமிழ்நாடு அரசின் ஊக்கத்தொகை - யார் யாருக்கு?

Tamil Nadu Government: கிராமப்புறங்களில் படிக்கும் பள்ளி மாணவியருக்கு ரூ.1000 வரை ஊக்கத்தொகையை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க உள்ளது. இத்திட்டம் குறித்தும், இதற்கான தகுதிகள் குறித்தும் இங்கு காணலாம்.
TN Govt Schemes: கிராமப்புறங்களில் படிக்கும் பள்ளி மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் இந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்திற்கு சில தகுதிகளும் தேவைப்படும். அதையும், இத்திட்டத்திற்கு எந்த அலுவலரை அணுக வேண்டும் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government) மாணவியர், பெண்கள் நலன் சார்ந்து பல்வேறு திட்டங்களையும், முன்னெடுப்புகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் கிராமப்புற பள்ளி மாணவியருக்கு என்ற தனித்திட்டம் ஒன்றையும் தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையின் சார்பில் கிராமப்புற பள்ளி மாணவியருக்கு 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
கிராமப்புற பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிக்கவும், கல்வியின் இடைநிற்றலை குறைக்கவும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் 2025-26 பட்ஜெட்டின்போது சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவியருக்கு இந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், இதில் அனைத்து வகுப்பு மாணவியருக்கும் ரூ.1000 கிடையாது.
அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில மூன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவியருக்கு ரூ.500 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 6 ஆம் வகுப்பு மாணவியருக்கு ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற மாணவியருக்கு சில தகுதிகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மாணவியர் கிராமப்புறங்கலில் அமைந்துள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவியர் பயில்பவராக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமானம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும்.
மேலும், இது மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர்/ சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விதவை மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்களின் பெண் குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற மாணவியர் சம்பந்தப்பட்ட கிராமப்புற அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களை அணுகலாம்.