தங்கம் விற்கும் விலையில்...102 கிலோ தங்க டாய்லெட்! விலை என்ன தெரியுமா?

102 Kgs Of Golden Toilet Price : தங்கம் விற்கும் விலையில், 102 கிலோ எடையில் தங்கத்திலேயே தற்போது டாய்லெட் ஒன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
102 Kgs Of Golden Toilet Price : நம் அனைவருக்கும் தங்கத்தின் விலையை கேட்டாலே தலை சுற்றுகிறது. இந்த சமயத்தில் தங்கத்தை பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென பலர் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கின்றனர். ஆனால் இங்கு, தங்கத்தாலேயே தற்போது டாய்லெட் கட்டப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. இதனால், கையில் இருக்கும் தங்கத்தை எப்படி பார்த்துக்கொள்ளலாம் என யோசித்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில்தான், Golden Toilet என்கிற விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.
பளபளக்கும் இந்த டாய்லெட், மொத்தம் 102.1 கிலோ எடை மற்றும் 18 கேரட் தங்கத்தால் வடிவமைக்கப்படுள்ளதாம்.
இந்த டாய்லெட்டை மொரிசியா கட்டெலன் என்கிற கைவினை கலைஞர் வடிவமைத்துள்ளார். உற்றுப்பார்த்தால் முகம் தெரியும் அளவிற்கு இந்த டாய்லெட்டை அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார்.
இந்த கழிவறையானது, அமெரிக்காவின் நியூ யார்க் மாகாணத்தில் ஏலத்திற்கு வர இருக்கிறதாம். இந்த மிணுமிணுக்கும் டாய்லெட்டை வாங்க பலர் போட்டி போடுவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த டாய்லெட்டின் விலையானது, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பின்படி, சுமார் 88 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதனை சிலர் தங்க சிம்மாசனம் என்று கூறி வருகின்றனர்.
இந்த டாய்லெட்டை பார்க்கும் மக்கள், “இதை பார்த்தால் கழிவறையில் செய்யும் வேலையை செய்ய மனதே வராதே..” என்று கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், இதில் தண்ணி வருமா அல்லது பணம் வருமா என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
இந்த தங்க டாய்லெட் குறித்த விவரங்கள், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.