/லார்ட்ஸில் சதம் அடித்த 11 இந்தியர்கள்... லிஸ்டில் கவாஸ்கர், சச்சின், விராட் இல்லை

India Batters Century at Lord's : இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இதுவரை டெஸ்ட் சதம் அடித்து 11 இந்தியர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
வினோ மான்கட்: 1952ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் 184 ரன்களை அவர் குவித்தார். இதுதான் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இந்திய பேட்டர்கள் அடித்த அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.
குண்டப்பா விஸ்வநாத்: வினோ மான்கட் அடித்த சதத்திற்கு பிறகு, சுமார் 27 ஆண்டுகளுக்கு பின், அதாவது 1979ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்டில் இந்தியாவின் குண்டப்பா விஸ்வநாத் 337 பந்துகளில் 113 ரன்களை அடித்து மிரட்டினார்.
திலீப் வெங்சர்கார்: இவர் இதுவரை மூன்று டெஸ்ட் சதங்களை லார்ட்ஸில் அடித்துள்ளார். 1979ஆம் ஆண்டில் 295 பந்துகளில் 103 ரன்களையும், 1982ஆம் ஆண்டில் 264 பந்துகளில் 157 ரன்களையும், 1986ஆம் ஆண்டில் 213 பந்துகளையும் 126 ரன்களையும் அடித்தார்.
ரவி சாஸ்திரி: 1990ஆம் ஆண்டில் ஓபனராக களமிறங்கிய ரவி சாஸ்திரி, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சதம் அடித்து மிரட்டினார்.
முகமது அசாருதீன்: 1990ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக இருந்த அசாரூதீன் 111 பந்துகளில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 121 ரன்களை குவித்தார்.
சௌரவ் கங்குலி: 1996ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே கங்குலி 131 ரன்களை அடித்து உலக கிரிக்கெட்டுக்கு தனது வருகையை பறைசாற்றினார்.
அஜித் அகர்கர்: 2002ஆம் ஆண்டு இந்திய அணியின் டெயிலெண்டராக வந்த அஜித் அகர்கர் 109 ரன்களை குவித்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
ராகுல் டிராவிட்: 2011ஆம் ஆண்டில் ராகுல் டிராவில் 103 ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். இதுதான் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் அவரின் ஒரே டெஸ்ட் சதமாகும்.
அஜிங்கயா ரஹானே: 2014ஆம் ஆண்டில் அஜிங்கயா ரஹானே 103 ரன்களை குவித்தன் மூலம் இந்திய அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் வெற்றியை லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் படைத்தது.
கேஎல் ராகுல்: கடந்த 2021ஆம் ஆண்டிலும், 2025ஆம் ஆண்டிலும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சதம் அடித்துள்ளார். கேஎல் ராகுல். வெங்சர்காருக்கு பின் லார்ட்ஸில் அதிக டெஸ்ட் சதங்களை அடித்தவர் இவரே.
யாஷ்திகா பாட்டீயா: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்காக தற்போது நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியின் யாஸ்திகா பாட்டியா 113 ரன்களை குவித்தார். இதுதான் இந்திய மகளிர் அணியில் ஒருவர் அடித்த முதல் சதமாகும். சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர், விராட் கோலி உள்ளிட்டோரே லார்ஸில் இதுவரை சதமே அடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.