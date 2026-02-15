இன்று மகா சிவராத்திரி.. 12 சுப யோகங்கள், 4 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம்

Maha shivratri 2026 Effect on 12 Zodiac Sign: மகாசிவராத்திரி அன்று, 12 சுப யோகங்கள் ஒரே நேரத்தில் உருவாக்கப் போகிறது, இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும்.
Mahashivratri 2026 yog: இந்த வருடம், மகாசிவராத்திரி பிப்ரவரி 15, 2026 அன்று வருகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, மகாசிவராத்திரி 2026 அன்று ஏற்படும் அரிய கிரக சேர்க்கைகள் ஏராளமான தற்செயல் நிகழ்வுகளை உருவாக்கும். மகாசிவராத்திரி அன்று பன்னிரண்டு மங்கள யோகங்கள் உருவாகும்.
இந்த நாளில், சாதி, சிவ, சுக்ல, ஷோபன, ஆயுஷ்மான், சௌபாக்யா, சர்வார்த்தசித்தி, சந்திரமங்கலம், ப்ரீத்தி, திரிகிரஹி, ராஜ, மற்றும் துருவ யோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த மங்கள யோகங்கள் நான்கு ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறை உணர்வுகள் நுழையும், மேலும் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். இந்த நான்கு ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, சிவபெருமானின் அருளால் வெற்றிக்கான பாதை திறக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் கதவுகளைத் திறக்கும். வணிக ஒப்பந்தம் உறுதி செய்யப்படலாம். இந்த நபர்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய நேரம் தொடங்கலாம். பதவி உயர்வுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
ரிஷபம்: மகாசிவராத்திரி அன்று, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சிவபெருமானின் ஆசியைப் பெறுவார்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றியைப் பெறலாம். வணிக வாய்ப்புகள் லாபத்திற்காகத் திறக்கப்படும். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவார்கள், சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். சிவனின் ஆசியுடன், இலக்குகளை அடைவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள், தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறுவார்கள். மகாசிவராத்திரி அன்று சிவபெருமானின் ஆசிகளைப் பெறுவார்கள். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், பணியிடத்தில் அங்கீகாரம் வளரும். அரசு அல்லது சட்ட விஷயங்களில் வெற்றி சாத்தியமாகும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்கள் செல்வத்தையும் குடும்ப மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிப்பார்கள். சிவபெருமானின் அருளால், சொத்துக்களால் ஆதாயம் அடைவார்கள். புதிய வீடு வாங்க நேரிடும். வணிக லாபம் கணிசமாக இருக்கும். குடும்பப் பிணைப்பு அதிகரிக்கும். மன அழுத்தம் நீங்கும். உங்கள் துணைவருடனான அன்பு ஆழமாகும். நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும், உங்கள் மனம் அமைதியாகிவிடும்.
