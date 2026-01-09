15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க

Top 4 Workout For Weight Loss: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த 4 உடற்பயிற்சியை மட்டும் தினமும் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் 15 நாட்களில் 10 கிலோ வரை உங்களால் குறைய முடியும்.
Top 4 Workout For Weight Loss: காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் இந்த 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் உங்களது தொடை, கை, இடுப்பில் உள்ள கொழுப்புகள் கரையக் கூடும்.
உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என பலரும் உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை தினசரி செய்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், பலரும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளையும் சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், அவர்கள் பல உடல் நல பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால், சத்தமான உணவுகளை சாப்பிடுவது மட்டுமின்றி, தினமும் உடலுக்கு அசைவு இருக்க வேண்டும். இதனால், உடற்பயிற்சி, யோகா, நடைபயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
எனவே, தினமும் வீட்டிலோ அல்லது ஜிம்மிற்கு சென்றோ உடற்பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் உங்கள் உடலை நீங்கள் கட்டுக்கோப்பாக வைக்க முடியும். இந்த நிலையில், உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகளை செய்யுங்கள். இதன் மூலம் 15 நாட்களில் நல்ல மாற்றத்தை உங்களால் காண முடியும்.
முதல் உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்றுக் கொண்டு, இரண்டு கைகளை தூக்க வேண்டும். பின்பு, ஒரு கால்களை மடக்கி, உங்கள் கைகளை கால்களுக்கு கீழே கொண்டு வந்து உயர்த்த வேண்டும். இப்படியாக ஒவ்வொரு கால் மற்றும் கைகளை உயர்த்தி இறக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களது ஒட்டுமொத்த உடலுக்கும் அசைவு இருக்கிறது. இது உங்கள் உடல் எடையை ஈஸியாக குறைக்க உதவும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கால்களை லேசாக விரிக்க வேண்டும். பின்பு, உங்களை கைகளை கால் வரை இறக்கி ஏற்ற வேண்டும். அப்போது உங்களது இடுப்பு மட்டுமே வளைய வேண்டும். அதுவும் சைட்டில் உங்கள் கைகளை இறக்க ஏற்ற வேண்டும். இவ்வாறு தினமும் 40 முறை செய்ய வேண்டும்.
இரண்டு கைகளை கட்டிக் உடம்போடு ஓட்டாதவாறு வைக்க வேண்டும். கைகைளை கட்டியவாறு அமர்ந்து அமர்ந்து எழுந்து நிற்க வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களது இடுப்பு, தொடை சதைகளை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனை தினமும் 4 செட்டாக 40 முறை செய்ய வேண்டும்.
நின்று கொண்டு, உங்கள் கைகளை எவ்வளவு விரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரிக்க வேண்டும். பின்பு, கைகளை ஒன்றாக சேர்க்கவும். இப்படியாக கைகளை விரித்து சேர்க்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 4 செட்டாக 30 முதல் 40 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் கையில் உள்ள கொழுப்புகள் கரையும். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் அகன்ஷா என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)