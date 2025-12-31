15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!

15 Days Weight Loss Exercise: உடற்பயிற்சி செய்து உடல் எடையை குறைக்க நாம் அனைவரும் விரும்புவோம். எனவே, இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் மூலம் 15 நாட்களில் 7 கிலோ வரை குறைக்கலாம் என ஃபிட்னஸ் கோச் கூறுகிறார்.
15 Days Weight Loss Workout: இந்த ஐந்து உடற்பயிற்சிகள் மூலம் உங்களது ஒட்டுமொத்த உடல் எடையும் குறையக் கூடும். இந்த உடற்பயிற்சிகளை தினமும் காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் செய்தால் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குமாம்.
ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும், உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைப்பதற்கு உடற்பயிற்சி என்பது மிகவும் முக்கியம். உடற்பயிற்சி செய்ய பலருக்கும் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அதாவது, உடல்நிலையில் இருக்கும் பிரச்னைகள், ஃபீட் ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவும், சிலருக்கு இயல்பாகவே ஆக்டிவாக இருப்பது மிகவும் பிடித்திருக்கும். இதனால், அவர்கள் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர்.
உடற்பயிற்சி தினமும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். அப்போது தான் உடல் உங்கள் உயரத்திற்கு ஏற்ப சரியானதாக இருக்கும். மேலும், உடல் எடையை குறைப்பதோடு இல்லாமல், அதனை மெயின்டெயின் செய்ய முடியும். அப்படி நீங்கள் உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்காக தான். இந்த 5 உடற்பயிற்சிகள் மூலம் 15 நாட்களில் 7 கிலோ வரை உடலை குறைக்கலாம்.
முதலில் நின்று கொண்டு உங்கள் ஒரு காலை தூக்கி, மற்றொரு காலை கீழேயும் வைக்க வேண்டும். பின்னர், ஒரு காலை தூக்கும் அதே நேரத்தில் உங்கள் இரண்டு கைகளையும் காலை தூக்கி எதிர்திசைக்கு செல்ல வேண்டும். அதாவது, நீங்கள் வலது பக்கம் காலை தூக்கினால், உங்களது இரண்டு கைகளும் இடது பக்கத்தில் நீட்ட வேண்டும். இப்படியாக இரண்டு காலைகளையும், கைகளையும் தூக்கி உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இப்படி தினமும் செய்யும்போது உங்களது மார்பகம், தொடை, கையில் இருக்கும் கொழுப்புகள் கரையும்.
இரண்டாவதாக, நின்று கொண்டு உங்களது ஒரு வலது காலை தூக்கி, உங்களது இடம் கையின் மூலம் கால் பாதத்தை தொட வேண்டும். இப்படியாக இடம் காலை தூக்கி, உங்களது வலது கையின் மூலம் கால் பாதத்தை தொட வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் காலை அல்லது மாலையில் செய்து வந்தால் உங்களது ஒட்டுமொத்த உடலிலும் மாற்றம் ஏற்படும்
மூன்றாவதாக நின்று கொண்டு உங்களது இரண்டு கைகளையும் கட்டிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கைகள் உடலோடு ஒட்டக் கூடாது. உடலோடு ஒட்டாமல் இரண்டு கைகளையும் கட்டி, அமர்ந்து ஏழ வேண்டும். இப்படியாக தினமும் செய்வதன் மூலம் உங்கள் தொடை கொழுப்பு குறையும்.
நான்காவதாக, நின்று கொண்டு உங்கள் இரண்டு கைகளையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைத்து, உங்களது ஒவ்வொரு காலையும் தூக்க வேண்டும். உங்களது காலின் முட்டி, கைகளை தொட வேண்டும். அதற்கு ஏற்றவாறு கால்களை உயரத்திற்கு தூக்க வேண்டும். இது உங்களது தொப்பையை குறைக்க உதவும்
ஐந்தாவதாக, பக்கவாட்டில் நின்று கொண்டு, உங்களது இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டு, ஒவ்வொரு கால்களையும் உயரமாக தூக்க வேண்டும். இதுபோன்ற தினமும் 2 முதல் 3 நிமிடம் செய்வதன் மூலம் உங்களது தொப்பை, தொடை கொழுப்பு குறையக் கூடும். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் அகன்ஷா என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)