2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..

2025 Best Debutant Directors Tamil : 2025ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரை, சில எதிர்பாராத இயக்குநர்கள்தான் ஹிட் கொடுத்தனர். அப்படி ஹிட் கொடுத்த இயக்குநர்கள் யார் என்பது குறித்தும் அவற்றில் எந்தெந்த படங்கள் ஹிட் என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
2025 Best Debutant Directors Tamil : இந்த ஆண்டில், பல பெரிய படங்கள் தோல்வியை தழுவிய நிலையில், ஒரு சில படங்கள் மட்டும் மக்களை ஈர்க்கும் வகையில் இருந்தது. சொல்லப்போனால், இந்த ஆண்டில் பெரும்பாலான ஹிட் படங்கள் அறிமுக இயக்குநர்கள் இயக்கியவையாக இருந்தன. அப்படிப்பட்ட படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். இந்த லிஸ்டில் ஒரு சில படங்கள்தான் ஹிட், இன்னும் சில படங்கள் மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்தவையாக இருக்கின்றன.
குடும்பஸ்தன்- ராஜேஸ்வர் காளிசாமி மணிகண்டன் நடிப்பில் உருவாகி, மக்கள் மத்தியில் நல்ல ஆதரவை பெற்று ஹிட் ஆன படம், ‘குடும்பஸ்தன்’ இந்த படத்தை ராஜேஷ்வர் காளிசாமி இயக்கியிருந்தார். இது, நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்த இயக்குநர்களின் கஷ்டங்களை காமெடியாக கூறிய படமாக இருந்தது.
பாட்டில் ராதா - தினகரன் சிவலிங்கம் குடிப்பழக்கம் ஏற்பட்ட நாயகனை வைத்து நகரும் கதையாக இருந்தது, பாட்டில் ராதா. இந்த படத்தை தினகரன் சிவலிங்கம் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், 2025ல் மக்கள் மத்தியில் அதிக கவனத்தை ஈர்த்த படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது.
ஜெண்டில்வுமன் - ஜோஷ்வா சேதுராமன் பெண்கள் பிரச்சனையை த்ரில்லிங்காக சொல்லியிருந்த படம், ஜெண்டில் வுமன். இட்ன்ஹ படத்தை ஜோஷ்வா சேதுராமன் இயக்கியிருந்தார். நகைச்சுவை கலந்த சீரியசான இந்த கதை, மக்களின் கவனத்தை இந்த ஆண்டில் ஈர்த்த படமாக இருந்தது.
எமகாதகி பெப்பின் - ஜார்ஜ் ஜெயசீலன் எமகாதகி திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் அழுத்தமான ஹாரர் கதைகளுள் ஒன்றாக இருந்தது. இதனை பெப்பின் ஜார்ஜ் ஜெயசீலன் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், பாலியல் சீண்டல், சமூக கட்டமைப்பு என அனைத்தையும் வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும்.
நாங்கள் - அவினாஷ் பிரகாஷ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன குடும்பத்தில் வாழும் சகோதரர்களை வைத்து எடுக்கப்பட்ட கதை, நாங்கள். இந்த படத்தை அவினாஷ் பிரகாஷ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், இந்த ஆண்டில் மக்களின் மனதை தொந்தரவு செய்த படங்களுள் ஒன்றாகும்.
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி - அபிஷான் ஜீவிந்த் இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஃபீல் குட் படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது, டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இந்த படத்தை அபிஷான் ஜீவிந்த் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், இந்த ஆண்டின் ஹிட் கொடுத்த படங்களுள் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம், நல்ல வசூலை சந்தித்தது.
லெவன் லோகேஷ் - அஜ்லிஸ் சீரியல் கில்லர் கதையாக அமைந்திருந்த படம், லெவன். இந்த படத்தை லோகேஷ் அஜ்ஜிஸ் இயக்கியிருந்தார். ஆரம்பத்தில் இருந்து வேகமாக செல்லும் இந்த திரைக்கதை, மக்களை இந்த ஆண்டில் அதிகம் ஈர்த்த படங்களுள் ஒன்றாகும்.
மெட்ராஸ் மேட்னீ - கார்த்திகேயன் மணி குடும்ப கதையாக அமைந்த மெட்ராஸ் மேட்னீ படத்தை கார்த்திகேயன் மணி இயக்கியிருந்தார். இப்படம், மக்களை 2025ல் கலங்க வைத்த ஒரு படமாகும்.
பேட் கேர்ள் - வர்ஷா பரத் 2025ல் ரிலீஸிற்கு முன்னரே சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது, பேட் கேர்ள். இதனை வர்ஷா பரத் இயக்கியிருந்தார். ஆனால், வெளியீட்டிற்கு பின்பு இப்படம் நல்ல விமர்சனங்களையே சந்தித்தது. இது, சமூகத்தில் இன்னும் வேரூன்றி இருக்கும் பெண்ணடிமை தனத்தை பிரதீபலித்த படமாகும்.
ட்யூட் - கீர்த்தீஸ்வரன் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருந்த Dude படத்தை கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், 2025ல் அதிக வசூலை பெற்ற படங்களுள் ஒன்றாகும். தாலி செண்டிமெண்ட், பெண்களின் ஃபீலிங் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் குறித்து முற்போக்காக பேசப்பட்ட டைலாக்கால் படம் ஹிட் ஆனது.