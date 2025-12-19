English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?

2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?

2025 Top 10 Best Tamil Serials : 2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, பல தொடர்களுக்கு அது தொடக்க ஆண்டாகவும், சில தொடர்களுக்கு அது நிறைவாண்டாகவும் இருந்தது. இதில், ஒரு சில தொடர்கள் மக்களை கவர்ந்தவையாக இருக்கின்றன.

 

2025 Top 10 Best Tamil Serials : 2025ஆம் ஆண்டின் சில தொடர்கள் முடிக்கப்பட்டும் சில தொடர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டும் இருந்தன. இதில் சில தொடர்கள் மட்டும் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்தன. இந்த லிஸ்ட், இதில் சில சீரியல்கள் அதிக வியூஸ் பெறவில்லை என்றாலும் ரசிகர்களின் ஃபேவரட் ஆக இருக்கின்றன. அப்படி மக்களின் மனம் கவர்ந்த டாப் 10 சீரியல்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /10

வாழ்வில் பெரிய லட்சியத்துடன் நகரத்துக்கு வரும் இளம்பெண், தன் வாழ்வில் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை மைய்யப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட தொடர்தான், சிங்கப்பெண்ணே. இந்த தொடரில் மணீஷா மகேஷ் நாயகியாக நடித்து வருகிறார். சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்த தொடர் லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது.

2 /10

கிராமத்தில் இருந்து பணக்கார பையனை திருமணம் செய்து நகரத்துக்கு வரும் பெண்ணின் கதையை வைத்து நகர்கிறது, மூன்று முடிச்சு தொடர். இதுவும் சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் தொடர்தான். இதில் ஸ்வாதி கொண்டே நாயகியாகவும், நியாஸ் கான் நாயகனாகவும் நடிக்கின்றனர்.

3 /10

கேப்ரியல்லா - ராகுல் ரவி நடித்து வரும் சன் டிவி தொடர்தான், மருமகள். காதலையும் குடும்பத்தையும் பின்னணியாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த தொடர், சன் டிவியில் திங்கள்-சனி இரவு 8 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது.

4 /10

கயல் சீரியல், சன் தொலைக்காட்சியில் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. சுமார் 1000 எபிசோடுகளை கடந்திருக்கும் இந்த தொடரி சைத்ரா ரெட்டி ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் சஞ்சீவ் கார்த்திக் நடிக்கிறார்.

5 /10

கோமதி பிரியா, வெற்றி வசந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்து வரும் தொடர், சிறகடிக்க ஆசை. விஜய் தொலைக்காட்சியில் இருக்கும் வெற்றிகரமான தொடர்களில் இதுவும் ஒன்று. இரவு 9 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இந்த தொடரில் தினம்தோறும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடைபெறும். இதனால், இது ரசிகர்களின் ஃபேவரட் ஆக இருக்கிறது.

6 /10

சில மாதங்களுக்கு முன்பு நிறைவுபெற்ற தொடராக இருக்கிறது, பாக்கியலட்சுமி. கணவரால் ஏமாற்றப்பட்ட ஒன்றுமறியாத குடும்ப பெண், பின்னாளில் எப்படி சொந்தக்காலில் நிற்க கற்றுக்கொண்டால் என்பதை வைத்து சுழலும் கதை இது. இந்த தொடர் முடிவுக்கு வந்தாலும், இந்த ஆண்டில் அதிகம் பேசப்பட்ட சீரியல்களுள் ஒன்றாக இருந்தது.

7 /10

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான டப்பிங் தொடர், ராமாயணம். இதுவும் அண்மையில் முடிவடைந்தது. இருப்பினும், இது மக்களின் மனம் கவர்ந்த தொடராக இருந்தது.

8 /10

கடந்த வருடம் எப்படி எதிர்நீச்சல் தொடர் நல்ல வெற்றியை பெற்றதோ, இந்த வருடம் அதன் இரண்டாம் பாகமான ’எதிர்நீச்சல் தொடர்கிறது’ தொடரும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. பெண்களின் சுதந்திரத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படு வ்ரும் இந்த தொடர், சன் தொலைக்காட்சியில் இரவு 9.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது.

9 /10

மதுமிதா முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வரும் தொடர், ஐயனார் துணை. விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த தொடர், 4 அண்ணன் தம்பிகளையும் அந்த வீட்டிற்கு மருமகளாக வரும் பெண்ணையும் வைத்து எடுக்கப்பட்டு வரும் கதை இது. இதுவும் மக்களுக்கு ஃபேவரட் ஆன தொடராகும்.

10 /10

அபி நட்சத்திரா நாயகியாக நடித்து வரும் தொடர், அன்னம். இந்த தொடரும் சன் டிவி தொடர்தான். இரவு 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இந்த தொடரும் ரசிகர்களின் ஃபேவரட் ஆக இருக்கிறது.

