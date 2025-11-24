2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..

2025 Top Malayalam Thrillers IMDB : 2025ல் பல மலையாள படங்கள் வெளியாகின. இவற்றில், ஒரு சில மட்டும் மக்களை கவர்ந்துள்ளன. அதில் சில படங்கள் IMDB-ல் அதிக ரேடிட்ங்கை பெற்றுள்ளன. அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா?
2025 Top Malayalam Thrillers IMDB : மலையாள படங்களுக்கு எப்போதுமே தமிழ் திரையுலகில் மார்கெட் அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, இந்த வருடத்தில் வெளியான சில மலையாள த்ரில்லர் படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. IMDBல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற இந்த வருடத்தின் பெஸ்ட் மலையாள் படங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
சமூகத்தில் நிலவும் பாலின பாகுபாட்டை, செவிலில் அறைந்தது போன்ற கதையை சொன்ன த்ரில்லர் படம்தான், ஃபெமினிச்சி ஃபாத்திமா. இந்த படம், கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படம், IMDb-ல் 8.9 ரேட்டிங் பெற்றிருக்கிறது.
அனஸ்வரா ராஜன், ஆசிஃப் அலி இயக்கத்தில் வெளியான படம், ரேகாச்சத்திரம். 40 ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத மர்மமான கொலை வழக்கை பற்றிய கதை இது. இந்த படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி வெளியானது. இதனை ஜோஃபின் டி.சாக்கோ இயக்கியிருந்தார். இப்படம், IMDbல் 7.9 ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது.
பேசில் ஜோசஃப், லிஜோமல் ஜோஸ் நடித்திருந்த படம், பொன்மான். இந்த படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியானது. இதனை ஜோதிஷ் சங்கர் இயக்கியிருந்தார். நகைக்கடை காரன், தான் நகை விற்றவனிடத்தில் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்வதை த்ரில்லிங் உடன் கூறியிருக்கும் படம்தான் Ponman. இந்த படத்தின் IMDb ரேட்டிங், 7.4
கல்யாணி பிரியதர்ஷன் - நஸ்லேன் நடிப்பில் வெளியான படம், லோகா சேப்டர் 1 சந்திரா. சூப்பர் நேச்சுரல், ஃபேண்டசி கதையான இது, மக்களை அதிகம் கவர்ந்த படங்களில் ஒன்று. இந்த படத்தை டோமினிக் அருண் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் IMDb-ல் 7.7 ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது.
மோகன் லால் நடிப்பில் வெளியாகியிருந்த படம், துடரும். இதில் ஒரு காரை வைத்து த்ரில்லர் கதையை அதை சுற்றி உருவாக்கியிருப்பர். இந்த படத்தை தருண் மூர்த்தி இயக்கியிருந்தார். இதன் ரேட்டிங் 7.5 ஆகும்.
பிரணவ் மோகன்லால் நடிப்பில் உருவாகியிருந்த சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படம், Dies Irae. இந்த படத்தை, ராகுல் சதாசிவன் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெளியானது. இதற்கு IMDbல் 7.4 ரேட்டிங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் மலையாள த்ரில்லர் படம், Eko. இந்த படத்தை, டிஞ்சித் அய்யாதான் இயக்கியிருக்கிறார். வினீத், சந்தீப் பிரதீப் உள்ளிட்டோர் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு IMDb-ல் கிடைத்துள்ள ரேட்டிங், 8.8 ஆகும்.