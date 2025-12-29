2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?

2025 Top Rated IMDb Tamil Films : 2025ல் தமிழில் வெளியான படங்கள் சில, IMDb தளத்தில் அதிக ரேட்டிங்கை பெற்றிருக்கின்றன. அவை, என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா?
2025 Top Rated IMDb Tamil Films : மக்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் விரும்பி பார்த்த சில தமிழ் படங்களுக்கு, IMDb தளத்தில் என்னென்ன ரேட்டிங் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதை இங்கு பார்ப்போம். இந்த லிஸ்டில் ஒரே ஹீரோவின் இரண்டு படங்கள் இருக்கின்றன. அதைத்தாண்டி, சில எதிர்பார்க்காத படங்களும் நல்ல ரேட்டிங்கை பெற்றுள்ளன.
DNA 7.2 அதர்வா, நிமிஷா சஜ்ஜயன் நடிப்பில் வெளியான படம், DNA. இந்த படத்தை நெல்சன் வெங்கடேசன் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.2 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 10வது இடத்தில் உள்ளது.
குடும்பஸ்தன் 7.3 மணிகண்டன் நடிப்பில் வெளியான படம், குடும்பஸ்தன். இந்த படத்தை ராஜேஷ்வர் காளிசாமி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.3 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 9வது இடத்தில் உள்ளது.
பைசன் 7.8 துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம், பைசன். இந்த படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.8 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 8வது இடத்தில் உள்ளது.
பறந்து போ 7.2 சிவா நடிப்பில் வெளியான படம், பறந்து போ. இந்த படத்தை ராம் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.2 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 7வது இடத்தில் உள்ளது.
வீர தீர சூரன் பாகம் 2-6.9 விக்ரம், துஷாரா விஜயன் நடிப்பில் வெளியான படம், வீர தீர சூரன் பாகம் 2. இந்த படத்தை அருண்குமார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 6.9 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 6வது இடத்தில் உள்ளது.
டிராகன் 7.8 பிரதீப் ரங்கநாதன், அனுபமா, கயாடு லோகர் நடிப்பில் வெளியான படம், டிராகன். இந்த படத்தை அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.8 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 5வது இடத்தில் உள்ளது.
ட்யூட் 6.2 பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ, சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான படம், ட்யூட். இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருந்தார். 100 கோடிக்கும் மேல் கலகெட் செய்த இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 6.2 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 4வது இடத்தில் உள்ளது.
3BHK 7.4 சரத்குமார், சித்தார்த், தேவையானி நடிப்பில் வெளியான படம், 3BHK. இந்த படத்தை ஸ்ரீகணேஷ் இயக்கியிருந்தார். நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.4 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 3வது இடத்தில் உள்ளது.
காந்தா 7.5 துல்கர் சல்மான், ராணா, சமுத்திரகனி நடிப்பில் வெளியான படம், காந்தா. இந்த படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 7.5 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது 2வது இடத்தில் உள்ளது.
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி 8.2 சசிகுமார், சிம்ரன், யோகி பாபு நடிப்பில் வெளியான படம், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அபிஷான் ஜீவின் இயக்கியிருந்தார். குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாகி நல்ல வசூலையும், விமர்சனத்தையும் வரவேற்பையும் பெற்ற இந்த படத்திற்கு IMDb தளத்தில் 8.2 ரேட்டிங் கிடைத்துள்ளது. இது முதல் இடத்தில் உள்ளது.