2026ல் இதுவரை வெளிவந்த நல்ல படங்கள்! தாய் கிழவி to துரந்தர் 2..முழு லிஸ்ட்

2026 Good Movies Released So Far : 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி அதற்குள் 4 மாதங்கள் முடிவடையப்போகிறது. இதையடுத்து, இந்த நான்கு மாதங்களில் வெளியானதில் சில படங்கள் மட்டுமே நல்ல வெற்றியை பெற்றுள்ளன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2026ல் வெளியானதிலேயே வித் லவ், நீளிரா, யூத் உள்ளிட்ட தமிழ் படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இதில் வித் லவ் படமும் யூத் படமும் ஃபீல் குட் படங்களாக இருந்தன. நீளிரா திரைப்படம் ஈழத்தமிழர்கள் போரில் வாழ்ந்த நிலைமையை தெரிவிப்பதாக இருந்தது.
ஜீவாவின் தலைவர் தம்பி தலைமையில் படமும், ராதிகாவின் தாய் கிழவி படமும் நல்ல வசூலையும் வரவேற்பையும் பெற்றது.
மலையாளத்தில் வெளியான வாழா 2, மஸ்திஸ்கா மரணம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இதற்கு தமிழ் ரசிகர்களு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
மலையாள படங்களான சம்பவம் ஆதாயம் ஒன்னு, பரதநாட்டியம் 2 மோஹினியாட்டம் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் கூட நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.
தெலுஞ்கில் வெளியான Couple Friendly, மன சங்கர வர பிரசாத் காரு, நரி நரி நடுமா முறை உள்ளிட்ட மூன்று படங்களும் அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களிடம் இருந்தும் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.
துரந்தர் 2 திரைப்படம், ரன்பீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான படமாகும். இந்த படம் 1000 கோடி வசூலை தாண்டி சாதனை படைத்துள்ளது. அதே போல தாப்சியின், அஸ்ஸி திரைப்படமும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.