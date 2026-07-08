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2026ல் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படங்கள்! எல்லாமே சின்ன பட்ஜெட்..முழு லிஸ்ட்

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:39 AM IST

2026ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து ஆறு மாதங்கள் உருண்டோடி விட்டது. இதையடுத்து, இந்த மாதங்களில் இதுவரை வெளியான ஹிட் திரைப்படங்களில் பெரும்பாலானவை சின்ன பட்ஜெட் படங்களாகத்தான் இருக்கின்றன. அவை எந்தெந்த படங்கள் என்பதையும், அந்த படங்கள் எவ்வளவு வசூலித்தது என்பதையும் இங்கு பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம்.

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படங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்தது முதல், front line heroes என சொல்லப்படும், முன்னணி ஹீரோக்கள் நடித்த படங்கள் எதுவும் பெரும்பாலும் வெளியாகவில்லை. புது முகங்கள் நடித்த படங்களும், சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படங்களும்தான் இப்போதைக்கு நிறைய ஹிட் அடித்த படங்களாக இருக்கின்றன. அப்படி, 2026 ஜனவரி மாதத்தில் ஆரம்பித்து, ஜூன் மாதம் வரை வெளியான படங்களில் எவையெல்லாம் ஹிட் அடித்தன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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தலைவர் தம்பி தலைமையில்

லிஸ்டில் நாம் முதலில் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம், தலைவர் தம்பி தலைமையில். இந்த படத்தில் ஜீவா ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். ரொம்பவே சிம்பிளான கதைக்களத்தை கொண்டு, சின்ன பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம், பொங்கலையொட்டி வெலியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன் ரூ.40 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இது, இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றிப்படமாக இருந்தது.

 

With Love3/8

வித் லவ்

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் மூலம், இயக்குநராக அறிமுகமாகியிருந்த அபிஷான் ஜீவிந்த் முதன் முதலாக நாயகனாக நடித்திருந்த படம்தான், வித் லவ். இதில் இவருக்கு ஜோடியாக அனஸ்வரா நடித்திருந்தார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டாலும், சுமார் ரூ.40 கோடி வரை வசூலை குவித்தது. இது படத்தின் பட்ஜெட்டை விட உயர்ந்த தொகையாகும்.

 

Blast4/8

ப்ளாஸ்ட்

அர்ஜுன், அபிராமி, பிரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியிருந்த படம், ப்ளாஸ்ட். இந்த படம், ஆக்‌ஷன் பின்னணியை கதைக்களமாக கொண்டிருந்தாலும் இதற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. இதனால், இந்த படம் சுமார் 72 கோடி வரை வசூலித்தது.

 

Youth5/8

யூத்

கென் கருணாஸ், எழுதி-இயக்கி நடித்திருந்த படம், யூத். இந்த படம், இளசுகள் மத்தியில் நன்கு பிரபலமாகி வெற்றி பெற்ற படமாக இருந்தது. இப்படம் மொத்தமாக ரூ.82 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இந்த வெற்றி, கென் கருணாஸ் போன்ற அறிமுக இயக்குநர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் இருந்தது.

 

Thaai Kizhavi6/8

தாய் கிழவி

ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் உருவாகி, பட்டித்தொட்டியெங்கும் ஹிட் அடித்த படம், தாய் கிழவி. இந்த படம் நகர்ப்புற மக்களை கவர்ந்ததோடு, கிராமப்புறங்களை சேர்ந்த மக்களையும் கவர்ந்தது. இதையடுத்து, மொத்தமாக இப்படத்தின் வசூல் சுமார் ரூ.90 கோடியை கடந்தது. 

Karuppu7/8

கருப்பு

இந்த வருடத்தின் முதன் முதலாக வெற்றி பெற்ற பெரிய ஹீரோவின் கமர்ஷியல் படமாக இருக்கிறது ‘கருப்பு’. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக சூர்யா நடிக்க, முக்கிய கேரக்டர்களில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். ஆர்.ஜே.பாலாஜி மற்றும் அவருடைய டீம் தான் படத்தை எழுதி-இயக்கியிருந்தனர். இப்படம் சுமார் ரூ.340 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Other Films8/8

பிற படங்கள்

இது மட்டுமின்றி, சமீபத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் வெளியான நூறு சாமி திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. அதே போல, விஷ்ணு விஷாலின் ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படமும் மக்களை கவர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
2026 Movies
Tamil films

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