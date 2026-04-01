2026 முதல் மூன்று மாதத்தில்..ஹிட் அடித்த 4 படங்கள்! எல்லாமே சின்ன பட்ஜெட்..

2026 Hit Movies January To March : 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில், பல படங்கள் வெளியாகின. அதில், நான்கு படங்கள் மட்டும்தான் ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
2026 Hit Movies January To March : 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்கள் அதற்குள் முடிந்து விட்டது. இந்த மூன்று மாதங்களில் வெளியான பல படங்களில், நான்கு படங்கள் மட்டுமே நல்ல வெற்றியை பெற்றுள்ளன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2026ன் முதல் மூன்று மாதங்களில் வெளியான, நல்ல கதையுடன் கூடிய சிறிய பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் நல்ல வெற்றியை பெற்றன. அந்த படங்களில் ஒன்று கூட பெரிய ஹீரோ நடித்தது கிடையாது என்பது இன்னும் பெரிய ஆச்சரியம் ஆகும்.
கென் கருணாஸ் இயக்கி, எழுதி, நடித்திருக்கும் படம்தான், யூத். இதில் நடித்திருக்கும் அனைவருமே புதுமுகம்தான். இந்த படம் வெளியான முதல் நாளே மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
யூத் படத்திற்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே நல்ல விமர்சனங்கள் வந்தன. தியேட்டரில் 2 வாரங்களை கடந்து ஓடிய இந்த படம் ரொம்பவும் சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டதாகும். இறுதியில் ரூ.50 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தது.
சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில், ராதிகா நடித்திருந்த படம் தாய் கிழவி. இந்த படத்தை சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியிருந்தார். இது அவரது முதல் படமாகும். தாய் கிழவி திரைப்படம், சுமார் ரூ.80 கோடி வரை வசூலை பெற்றிருந்தது. இந்த படம், தியேட்டரில் வெளியாகி 45 நாட்கள் கழித்துதான் ஓடிடியிலேயே வெளியானது.
புது முகங்கள் நடிப்பில், சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் கடந்த ஆண்டு தியேட்டரில் வெளியான படம், சிறை. இந்த படத்திற்கு ஓடிடியில்தான் அதிக ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஓடிடியில் வெளியானதும், இந்த ஆண்டின் ஜனவரி மாதத்தில்தான். எனவே, இந்த படத்தையும் 2026ல் வெற்றி பெற்ற படங்களின் லிஸ்டில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றிப்படமாக இருந்தது, தலைவர் தம்பி தலைமையில் திரைப்படம்தான். இந்த படத்தில் ஜீவா ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கியிருந்தார். இது, 39 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது.
வித் லவ், திரைப்படத்தை மதன் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் சுமார் ரூ.39 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இதனை ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்திருந்தார்.