ஐபிஎல் 2026: பும்ரா முதல் வருண் சக்கரவர்த்தி வரை.. ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்காத வீரர்கள்!

2026 ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்காத பந்து வீச்சாளர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் ஒவ்வொரு அணியும் தலா 3 போட்டிகளில் விளையாடிவிட்டன. இந்த நிலையில், சில நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர்கள் இன்னும் தங்களது விக்கெட் கணக்கை தொடங்காமல் இருக்கின்றனர்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (Jasprit Bumrah): மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இவர் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இன்னும் தனது விக்கெட் கணக்கை தொடங்கவில்லை. இதுவரை 3 போட்டிகளில் 11 ஓவர்கள் வீசி 88 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்த நிலையில், 1 விக்கெட்டை கூட எடுக்கவில்லை.
ஹர்ஷல் படேல்(Harshal Patel): ஹர்ஷல் படேல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் உள்ளார். இவர் இதுவரை 7.4 ஓவர்களை வீசி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், ஒரு விக்கெட்டை கூட எடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்.
கலீல் அகமது (Khaleel Ahmed): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் கலீல் அகமது இன்னும் விக்கெட் கணக்கை தொடங்காமல் உள்ளார். அவர் இதுவரை 10 ஓவர்கள் வீசிய நிலையில், ஒரு விக்கெட்டை கூட எடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்.
நூர் அகமது (Noor Ahmed): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளர் நூர் அகமது. இவர் இதுவரை 3 போட்டிகளில் விளையாடி 10 ஓவர்கள் வீசி 111 ரன்களை வாரி வழங்கி இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை கூட எடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்.
வருண் சக்கரவர்த்தி (Varun Chakravarthy): கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக வருண் சக்கரவர்த்தி இருந்து வருகிறார். இதுவரை 2 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசி இருக்கிறார். அவர் முதல் போட்டியில் மட்டுமே பங்கேற்று விளையாடினார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி மழையால் ரத்தானது. லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடவில்லை.
டிரென்ட் போல்ட் (Trent Boult): மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் மற்றொரு முக்கிய பந்து வீச்சாளர் டிரென்ட் போல்ட். இவர் 2 போட்டிகளில் விளையாடி 5 ஓவர்கள் வீசி 50 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்துள்ளார். ஆனால் ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கவில்லை.