இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!

IPL 2026 Mini Auction: மினி ஏலத்தில் ஏலம் போகாத இந்த 5 வீரர்கள், இனி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வாய்ப்பே இல்லை எனலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் கடந்த டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அன்று அபுதாபியில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு அணிகளும் 25 வீரர்களை அணிக்குள் வைத்து, ஸ்குவாடை பலத்தப்படுத்தி உள்ளன.
29 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 77 வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் ஏலம்விடப்பட்டனர். கேம்ரூன் கிரீன் அதிகபட்சமாக ரூ.25.20 கோடி வரை ஏலம் போனார். Uncapped வீரர்களில் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா இருவரும் ரூ.14.20 கோடிக்கு ஏலம் போனார்கள். இருவரையும் சிஎஸ்கே அணியே எடுத்தது. மொத்தம் ரூ.215.45 கோடி 10 அணிகளாலும் மினி ஏலத்தில் செலவிடப்பட்டது.
பட்டியலிடப்பட்ட 292 வீரர்கள் Unsold ஆனார்கள். Unsold ஆன வீரர்களில் இந்த 5 பேர் மீண்டும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு எனலாம். அந்த 5 பேர் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஸ்டீவ் ஸ்மித்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர் கடைசியாக 2021ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடினார். 2022 மெகா ஏலத்தில் Unsold ஆனார். அதற்கு பின் ஐபிஎல் தொடரில் வாய்ப்பு கிடைக்காத அவர், 2025 மினி ஏலத்திலும் தனது பெயரை பதிவு செய்திருந்தார். ஆனால், அவரை யாரும் எடுக்கவில்லை. ஐபிஎல் தொடரில் இவர் 93 இன்னிங்ஸில் 2485 ரன்களை குவித்துள்ளார். ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெய்ன்ட்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இவர் கேப்டனாக செயல்பட்டார். ஸ்டீவ் ஸ்மித்திற்கு தற்போது வயது 36, இதனால் இவர் ஐபிஎல் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
ஜானி பேர்ஸ்டோவ்: கடந்த 2025 மெகா ஏலத்திலும் Unsold ஆன இங்கிலாந்து வீரர் ஜானி பேர்ஸ்டோவ், ரியான் ரிக்கல்டனுக்கு பதிலாக பிளே ஆப் சுற்றில் மும்பை அணிக்காக விளையாடினார். அதிலும் சிறப்பாக விளையாடினார். ஆனால், இம்முறை அவரை யாரும் எடுக்கவில்லை. இவருக்கு வயது 36 ஆகும் நிலையில் இனி இவர் ஐபிஎல் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. ஐபிஎல் தொடரில் இவர் 52 இன்னிங்ஸில் 1674 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
கரண் சர்மா: இவர் கடந்தாண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆர்சிபி, எஸ்ஆர்ஹெச், மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். 2016 எஸ்ஆர்ஹெச், 2017 மும்பை, 2018 சிஎஸ்கே, 2021 சிஎஸ்கே என இவர் நான்கு முறை கோப்பையை வென்ற அணியில் இடம்பிடித்திருந்தார். ஐபிஎல் தொடரில் 87 இன்னிங்ஸில் 83 விக்கெட்டை எடுத்துள்ள இவருக்கு தற்போது வயது 38 ஆகும். இனி இவர் ஐபிஎல் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
மயங்க் அகர்வால்: இவர் கடந்த சில சீசன்களாக சொதப்பி வந்தார். கடந்த மெகா ஏலத்திலும் யாராலும் எடுக்கப்படாத நிலையில், காயமடைந்த தேவ்தத் படிக்கலுக்கு மாற்று வீரராக அறிவிக்கப்பட்டார். 4 போட்டிகளில் 95 ரன்களை கடந்த சீசனில் அடித்தார். ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், எஸ்ஆர்ஹெச் உள்ளிட்ட அணிகளில் விளையாடியிருக்கிறார். 125 இன்னிங்ஸில் 2756 ரன்களை குவித்துள்ளார். டாப் ஆர்டர் இந்திய பேட்டர்கள் எக்கச்சக்கமாக இருப்பதால் 34 வயதான இவருக்கு ஐபிஎல் தொடரில் இனி வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது.
உமேஷ் யாதவ்: இவர் கடந்த 2025 மெகா ஏலத்திலும் யாராலும் எடுக்கப்படவில்லை, தற்போதைய மினி ஏலத்திலும் எடுக்கப்படவில்லை. டெல்லி, கேகேஆர், ஆர்சிபி, குஜராத் அணியில் இவர் விளையாடியிருக்கிறார். 147 இன்னிங்ஸில் 144 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். தற்போது இவருக்கு வயது 38 ஆகிவிட்ட நிலையில், இவருக்கு இனி வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது.