2026ல் திருமணம் செய்யப்போகும் பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..

2026 Celebrity Weddings : 2026ல் பல பிரபலங்கள் இல்வாழ்க்கையில் இணைய இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இந்த லிஸ்ட் மூலம் தெரிந்து கொள்வோம்.
2026 Celebrity Weddings : 2026ஆம் ஆண்டில் பல சினிமா பிரபலங்கள், திருமண வாழ்க்கைக்குள் நுழைய இருக்கின்றனர். இவர்கள், கடந்த ஆண்டிலேயே நிச்சயதார்த்தமும் செய்து கொண்டனர். இப்படி, இல்வாழ்க்கைக்குள் விரைவில் நுழைய இருக்கும் பிரபலங்களின் திருமணங்களை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
தென்னிந்திய திரையுலகில், அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் திருமணமாக இருக்கிறது, ராஷ்மிகா-விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமணம். தங்கள் காதலை ரகசியமாக வைத்திருந்த இவர்கள் இருவரும் சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு வரும் பிப்ரவரி மாதம் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை ஜனனிக்கும் சாய் ரோஷன் ஷாம் என்பவருக்கும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. ரோஷன், விமானியாக இருக்கிறார். இவர்களின் திருமணம், 2026ல் நடைபெறலாம் என கூறப்படுகிறது.
தெலுங்கில் பிரபல நடிகராக இருக்கும் அல்லு சிரிஷ்ஷிற்கும் நைனிகாவிற்கும் சமீபத்தில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்து முடிந்தது. இவர்களுக்கு வரும் மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி திருமணம் செய்ய பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிக்பாஸ் ஜூலி, யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தனது திருமண அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருந்தார். இவர், தனது நீண்ட நாள் காதலரான முகமது இக்ரீம் என்பவரை திருமணம் செய்யப்போகிறார். இவர்களின் நிச்சயதார்த்தம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது.
விஷால்-சாய் தன்ஷிகாவின் திருமண நிச்சயதார்த்தம் கடந்த ஆண்டில் நடந்தது. நடிகர் சங்கத்தின் கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின்னர்தான் திருமணம் செய்துகொள்வேன் என இருக்கும் விஷால், அந்த நாளுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். இவர்களின் திருமணம் 2026ல் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ் நடிகை சுனைனா, துபாயை சேர்ந்த இன்ஃப்ளூவன்ஸரான காலித் அல் அமேரியை காதலித்து வருகிறார். இவர்கள் இருவரும் இப்போது Engaged என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவர்களின் திருமணமும் இந்த ஆண்டில் நடக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நம் ஊர் பிரபலங்களை தாண்டி கொஞ்சம் வடக்கு பக்கம் சென்று பார்த்தால், சச்சினின் மகன் அர்ஜுன் தன் காதலியை கரம் பிடிக்கப்போவதாக அறிவித்து இருக்கிறார். அதே போல, பிரியங்கா காந்தியின் மகன் ரைஹான் வத்ராவும் தன் காதலியை கரம் பிடிக்கப்போகிறார். ஆங்கில பாப் பாடகி டெய்லர் ஸ்விஃப்ட், ட்ராவிஸ் கெல்சி என்ற கால்பந்து வீரரை ஜூன் மாதம் மணக்கிறார். கால்பந்து வீரர் கிரிஸ்டியானா ரொனால்டோ தன் நீண்ட வருட காதலியான ஜார்ஜினவை இந்த ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.