2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்

New Year Rasipalan 2026: ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல், நாம் அனைவரும் 2026 ஆம் ஆண்டில் கால் எடுத்து வைக்கப் போகிறோம். புத்தாண்டு அனைவருக்கும் புதிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் தீர்மானங்களுடன் தொடங்குகிறது. எனவே, இந்த ஆண்டு 12 ராசிகளுக்கும் எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்று பார்ப்போம்.
மேஷ ராசிக்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் உற்சாகமான மற்றும் வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமையும். இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்கள் (ஜனவரி - மார்ச்) ஆரோக்கியம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாயின் சாதகமான நிலையால் நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும். உங்களின் திறமையான செயல்பாட்டினால் வேலையில் அல்லது தொழிலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்டுவீர்கள். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருந்தாலும், வண்டி வாகனங்களை இயக்கும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்; விபத்துகளுக்கு வாய்ப்புள்ளதால் எச்சரிக்கை தேவை.
ரிஷப ராசிக்கு இந்த ஆண்டு வேலையில் அதிகப்படியான உழைப்பும் பொறுப்புகளும் கூடும். நீங்கள் செய்யும் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், மங்கல காரியங்களும் நடைபெறும். வருமானம் சீராக இருக்கும். குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ஆபரணத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் கூடும். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை. ஆனால், வேலைப்பளு காரணமாக அவ்வப்போது சோர்வு ஏற்படலாம். பேச்சில் நிதானம் தேவை. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்தால் வீண் மனஸ்தாபங்களைக் குறைக்கலாம்.
மிதுன ராசிக்கு வேலையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது வெளியூர் மாற்றங்கள் கைகூடி வரும். பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காணப்படும். தடைபட்டுக் கொண்டிருந்த பணவரவுகள் இப்போது தடையின்றி வந்து சேரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு அதிகம். கடந்த காலங்களில் இருந்த உடல் உபாதைகள் மறையும்.
கடக ராசிக்கு குருவின் சாதகமான பார்வையால் பெரிய பாதிப்புகள் இருக்காது. இந்த ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வீடு கட்டுவது அல்லது இருக்கும் வீட்டைப் புதுப்பிக்கும் யோகம் மிக வலுவாக உள்ளது. வேலையில் இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு மாற்றம் இப்போது நடக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானம் மற்றும் உணவுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தாயாரின் உடல்நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு நுரையீரல் அல்லது நெஞ்சு சம்பந்தமான சிறு உபாதைகள் வரலாம், முறையான மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்.
சிம்ம ராசிக்கு சூரியன் அதிபதி என்பதால், இந்த ஆண்டு அரசு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் மிக எளிதாக முடியும். அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த அரசு வழி சலுகைகள் அல்லது சொத்து ஆவணங்கள் கைக்கு வரும். வேலையில் உங்கள் அதிகாரம் மற்றும் செல்வாக்கு உயரும். மேலதிகாரிகள் உங்கள் திறமையை அங்கீகரிப்பார்கள். பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காணப்படும். தடைபட்டிருந்த பணவரவுகள் சீராகும். குடும்பத்தில் கௌரவம் உயரும். தந்தை அல்லது தந்தை வழி உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பொதுவாக ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்கு இந்த ஆண்டு சில முக்கிய மாற்றங்களும் எச்சரிக்கைகளும் அவசியமாகிறது. கூட்டாளிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வர வாய்ப்புள்ளது, எனவே கணக்கு வழக்குகளில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம். வேலையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும், ஆனால் கடின உழைப்பு போட்டால் மட்டுமே அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கணவன் - மனைவி இடையே சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது அமைதி தரும். வரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், திடீர் செலவுகள் வரலாம். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. குறிப்பாக வயிறு மற்றும் செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வரலாம்.
துலாம் ராசிக்கு குரு மற்றும் இதர கிரகங்களின் நிலைகள் மிகவும் சாதகமாக இருப்பதால், இந்த ஆண்டு உங்களுக்குப் பெரிய வெற்றிகளைத் தரும். 2026-ஆம் ஆண்டின் அதிர்ஷ்ட ராசிகளில் துலாம் ராசியும் ஒன்று. நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் காலம் இது. திருமணத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்குத் தகுந்த வரன் அமைந்து திருமணம் கைகூடும். வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் நல்ல வேலை கிடைக்கும். புதிய வீடு கட்டுவது, நிலம் வாங்குவது அல்லது விலையுயர்ந்த வாகனங்கள் வாங்குவது போன்ற கனவுகள் நனவாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மிகவும் சீராக இருக்கும். மனதில் புதிய தெம்பும், உற்சாகமும் பிறக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்கு ஒருவித மந்தநிலை அல்லது காரியத் தாமதம் ஏற்படலாம். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் உடனே பலன் தராமல், சற்று அலைச்சலுக்குப் பிறகே கைகூடும். பண விவகாரங்களில் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பெரிய அளவிலான முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். உழைப்பு அதிகமாகவும், அதற்கேற்ற பலன் சற்றுத் தாமதமாகவும் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டியிருக்கும். குறிப்பாகப் பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குப் பெரிய பாதுகாப்பாக இருக்கும். தியானம் மற்றும் ஆன்மீக வழிபாடுகள் உங்களுக்குப் பெரிய ஆறுதலையும் தெளிவையும் தரும்.
தனுசு ராசிக்கு ஏழரை சனி முழுமையாக முடிந்துவிட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு "யோகமான ஆண்டாக" அமையும். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் அனுபவித்த மன உளைச்சல், தடைகள் மற்றும் போராட்டங்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். பொருளாதார ரீதியாக இந்த ஆண்டு பெரும் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய இது சரியான தருணம். கணவன் - மனைவி இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும். ஆரோக்கியம் வெகுவாக முன்னேறும். பழைய வியாதிகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.
மகர ராசிக்கு மிக நீண்ட காலமாக நடந்து வந்த ஏழரை சனியின் கடைசி கட்டம் இந்த ஆண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது. இது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதியையும், விடுதலையையும் கொடுக்கும். வேலையில் இதுவரை இருந்து வந்த தேக்க நிலை மாறி, பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு ஒரு "திருப்புமுனை ஆண்டாக" அமையும். கடந்த பல ஆண்டுகளின் சவால்களை முறியடித்து, நீங்கள் வெற்றியை நோக்கிப் பயணிக்கத் தொடங்குவீர்கள்.
கும்ப ராசிக்கு தற்போது ஜென்ம சனி நடக்கிறது. இது பொதுவாக அலைச்சலையும், ஒருவித மன அழுத்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய காலம். ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை. குறிப்பாக கால்கள், எலும்புகள் மற்றும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வரலாம். வேலையில் அதிகப்படியான பொறுப்புகள் உங்கள் தலைமேல் விழும். வரவு இருந்தாலும், அதற்கு ஈடாகச் செலவுகளும் வரிசை கட்டி நிற்கும். குடும்பத்தில் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் வந்து போகும். உங்கள் பேச்சால் மற்றவர்கள் புண்பட வாய்ப்புள்ளதால், பேசும் வார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை.
மீன ராசிக்கு இப்போது ஏழரை சனியின் காலம் நடப்பதால், செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். ஏழரை சனியின் தாக்கத்தால் ஒருவிதமான மந்தநிலை, அலைச்சல் மற்றும் உடல் சோர்வு இருக்கலாம். ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு நிலைமை ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக மாறும். இது விரயச் சனி காலம் என்பதால், கையில் பணம் தங்குவது கடினமாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். சிலருக்கு இடமாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.