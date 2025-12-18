2026ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள்! ஜனநாயகன் to கருப்பு.. முழு லிஸ்ட் இதோ

2026 Upcoming Big Movie Release List : 2026ல் பல பெரிய படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2026 Upcoming Big Movie Release List : வரும் 2026ஆம் ஆண்டில், மாஸ் ஹீரோ படங்கள் பல வெளியாக இருக்கின்றன. ஜனவரியிலேயே சரவெடியாக சில பெரிய படங்கள் வெளியாவதை ஒட்டி, வேறு என்னென்ன அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2026ஆம் ஆண்டில், அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சில பெரிய ஹீரோக்களின் திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அப்படி அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள் என்னென்ன என்பதையும், அவை எப்போது ரிலீஸாகும் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது, ஜனநாயகன். அவரது முழு நேர அரசியல் பயணத்திற்கு முன்பு, அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கி இருக்கிறார். ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். அதிக எதிர்பார்ப்புகள் மத்தியில் வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி இப்படம் திரைக்கு வருகிறது. இந்த படத்தில், விஜய்க்கு ஜோடியாக ஹெச்.வினோத் நடித்திருக்கிறார்.
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா நடித்திருக்கிறார். வில்லனாக, ரவி மோகன் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் கதை, இந்தி திணிப்பு போராட்டம் குறித்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படமும் ஜனவரி மாதத்தில் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் படம், கருப்பு. கங்குவா, ரெட்ரோ உள்ளிட்ட படங்களால், ஏற்கனவே சரிவில் இருக்கும் சூர்யாவின் மார்கெட் இன்னும் பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளது. இதை சரிசெய்ய, அடுத்த வருடம் மட்டும் சூர்யாவின் 3 படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அதில் முதலாவதாக கருப்பு வெளியாகிறது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. முதல் பாகத்தின் ஹிட்டை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகமும் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படம், ஜூன் மாதம் ரிலீஸ் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், LIK. லன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்பதன் குறுகிய formதான் LIK. இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, கிருத்தி ஷெட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்து இருக்கின்றனர். இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்திலேயே வெளியாக வேண்டிய இப்படம், டிசம்பரில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. மீண்டும் ரிலீஸ் தள்ளிப்போய், அடுத்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. வித்தியாசமான சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதையாக உருவாகும் இந்த படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
கார் ரேஸ், பைக் டூரில் பிசியாக இருக்கும் அஜித் குமார், அடுத்ததாக தனது 64வது படத்தில் இணைய இருக்கிறார். இதனை, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க இருக்கிறார். இதன் படப்பிடிப்பு, வரும் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்குகிறது. இப்படம், அடுத்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு மேல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே இவர்களின் கூட்டணியில் உருவான குட் பேட் அக்லி படத்தின் வெற்றியால், அஜித்தின் 64வது படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.