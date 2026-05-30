/ வைகாசி விசாகத்தில் விரதமிருந்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்... முருகனின் முழுமையான அருள் வேண்டுமா இப்படி விரதம் இருங்க!

வைகாசி விசாகம் தினமானது முருகன் அவதரித்த நாளைக் குறிக்கிறது. இந்த நாளில் முருகனுக்கு கடுமையாக விரதம் இருந்தால் நினைத்தது நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. இந்த இனிய நாளின் சூரபத்மனை அழிப்பதற்காக முருகன் அவதரித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நாளனது முருக பக்தர்களுக்கு முக்கிய நாளாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி முருகன் பக்தர்கள் எவ்வாறு விரதம் இருக்கலாம், விரதம் இருப்பதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
வைகாசி மாதத்தில் வரும் விசாகமானது மிகவும் விஷேசமான ஒன்றாகும். வைகாசி விசாகம் என்பது முருகன் அவதரித்த தினாமாகும். முருகப்பெருமான் ஆறு முகங்களுடன் அவதரித்ததால் இந்நாளில் அவரை வழிபடுவது ஆறு மடங்கு பலன்களைத் தரும்.
விசாக தினத்தில் முருக பக்தர்கள் கடுமையான விரதமிருந்து பால்குடம், காவடி எடுத்து அலகு குத்தி தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முருக பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக்கடனை மனதார நிறைவேற்றினால் தாம் நினைத்தது நிறைவேறும் என்று நம்புகின்றனர்.
வைகாசி மாதத்தில் வரும் விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்த முருகனின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு வருடந்தோறும் வைகாசி விசாகம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த வைகாசி விசாகமானது மே 29 பகல் 12.31 மணிக்கு தொடங்கி மே 30 பகல் 2.18 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. இதனால் மே 30-ம் தேதிதியில் முருக பக்தர்கள் அன்றைய தினம் முழுவதும் விரதம் இருந்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவார்கள்.
விசாக தினத்தில் முருகனுக்கு விரதமிருப்பவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, நெற்றியில் திருநீறு இட்டு விரதத்தை தொடங்க வேண்டும். அதன்பிறகு பூஜை அறையை சுத்தம் செய்துவிட்டு முருகப்பெருமான் படத்திற்கு மலர்களால் அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்து வழிப்பட வேண்டும். இது மட்டுமல்லாம் அவருடைய ஆறுமுகம் என்ற பெயருக்கேற்றவாறு ஆறு நெய் தீபங்களை ஏற்றி வைக்க வேண்டும். சர்க்கரைப் பொங்கல், தேன், திணை மாவு உள்ளிட்ட முருகனுக்கு பிடித்த பொருட்களை வைத்து அவருக்கு படைத்து வழிபடலாம். கடைசியாக கந்த சஷ்டி கவசத்துடன் பூஜையை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
நீண்ட நாட்களாக குழந்தை இல்லாமல் குழந்தை வரம் வேண்டுபவர்கள் முருகப் பெருமானுக்கு சஷ்டி திதியில் விரதம் இருப்பார்கள். அவர்கள் முருகன் அவதரித்த வைகாசி விசாகத்தன்று விரதம் இருந்து வழிபட்டால், அடுத்த ஆண்டு வைகாசி விசாகத்திற்குள் நிச்சயம் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. மேலும் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களும், பிரச்சனைகளும் நீங்கும்.
முருகனை மனதார வழிப்படும் போது அவரது மந்திரங்களை உச்சரிப்பது நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கும். ‘ஓம் சரவண பவாய நம’ என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிப்பதன் மூலம் மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் தெளிவாகும். வைகாசி விசாகத்தன்று மனதார முருகனை வழிபடுபவர்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது.
வைகாசி விசாகம் தினத்தன்று விரதம் இருப்பவர்கள் அன்றைய தினம் முழுவதும் விரதம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்க முடியாதவர்கள் ஒரு வேளை மட்டும் உணவு சாப்பிடலாம் அல்லது பால், பழம் சாப்பிட்டு விரதம் இருக்கலாம். முருகனின் ஆறெழுத்து மந்திரங்களான ‘ஓம் சரவணபவ’ அல்லது ‘ஓம் முருகா’ என்பதை அன்றைய தினம் முழுவதும் சொல்லி விரதம் இருப்பதால் அவர்கள் வேண்டுவதை முருகன் அளிப்பார் என்பது ஐதீகம். குறிப்பாக முருகப்பெருமான போற்றி அருணகிரிநாதர் பாடிய ‘முத்தைத் தரு பத்தித் திருநகை’ பாடலை பாடினால் முருகன் மனம் குளிர்ந்து வேண்டுபவர்களின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவார்.