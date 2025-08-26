ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Film Actress Mother And Partner: கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக சினிமா உலகில் வலம் வரும் நடிகர் ரஜினிகாந்த், மூன்று கதாநாயகிகளின் கணவராகவும், மகனாகவும் வெவ்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், 170க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் பெங்காலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் அவர் தனது திரைப்பட வாழ்க்கையை நடத்தியுள்ளார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி அவரது நடிப்பில் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வசூல் ரீதியாக சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. தற்போது ரஜினிகாந்த, நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஜெயிலர் 2-வில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த்திற்கு மனைவியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சினிமாவில் ஒரு நடிகருக்கு அம்மாவாகவும் மனைவியாகவும் நடித்த நடிகைகள் குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்துடன் அப்படி இரண்டு கதாபாத்திரத்தில் மூன்று நடிகைகள் நடித்துள்ளனர்.
கே.பாலசந்தர் இயக்கிய ''அபூர்வ ராகங்கள்'' படத்தில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஸ்ரீவித்யா ஆகிய இருவரும் கணவன் - மனைவியாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, 1991-ம் ஆண்டு ''தளபதி'' படத்தில் ரஜினியின் அம்மாவாக ஸ்ரீவித்யா நடித்தார்.
அடுத்ததாக, சுஜாதா, கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் ''அவர்கள்'' படத்தில் இணைந்து நடித்தனர். இதில், ரஜினியும் சுஜாதாவும் கணவன் மனைவி கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். அதன் பிறகு, 2002-ம் ஆண்டு ''பாபா'' படத்தில் சுஜாதா, ரஜினியின் அம்மாவாக நடித்தார்.
ரஜினியும், நடிகை லட்சுமியும் ''நெற்றிக்கண்'' படத்தில் கணவன்- மனைவியாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, 1999-ம் ஆண்டு வெளிவந்த ''படையப்பா'' படத்தில் லட்சுமி, ரஜினியின் அம்மாவாக நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.