English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Film Actress Mother And Partner:  கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக சினிமா உலகில் வலம் வரும் நடிகர் ரஜினிகாந்த், மூன்று கதாநாயகிகளின் கணவராகவும், மகனாகவும் வெவ்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

 
1 /7

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், 170க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் பெங்காலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் அவர் தனது திரைப்பட வாழ்க்கையை நடத்தியுள்ளார்.

2 /7

கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி அவரது நடிப்பில் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வசூல் ரீதியாக சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. தற்போது ரஜினிகாந்த, நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஜெயிலர் 2-வில் நடித்து வருகிறார். 

3 /7

இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த்திற்கு மனைவியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.  

4 /7

சினிமாவில் ஒரு நடிகருக்கு அம்மாவாகவும் மனைவியாகவும் நடித்த நடிகைகள் குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்துடன் அப்படி இரண்டு கதாபாத்திரத்தில் மூன்று நடிகைகள் நடித்துள்ளனர். 

5 /7

கே.பாலசந்தர் இயக்கிய ''அபூர்வ ராகங்கள்'' படத்தில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஸ்ரீவித்யா ஆகிய இருவரும் கணவன் - மனைவியாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, 1991-ம் ஆண்டு ''தளபதி'' படத்தில் ரஜினியின் அம்மாவாக ஸ்ரீவித்யா நடித்தார்.  

6 /7

அடுத்ததாக, சுஜாதா, கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் ''அவர்கள்'' படத்தில் இணைந்து நடித்தனர். இதில், ரஜினியும் சுஜாதாவும் கணவன் மனைவி கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். அதன் பிறகு, 2002-ம் ஆண்டு ''பாபா'' படத்தில் சுஜாதா, ரஜினியின் அம்மாவாக நடித்தார்.

7 /7

ரஜினியும், நடிகை லட்சுமியும் ''நெற்றிக்கண்'' படத்தில் கணவன்- மனைவியாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, 1999-ம் ஆண்டு வெளிவந்த ''படையப்பா'' படத்தில் லட்சுமி, ரஜினியின் அம்மாவாக நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

rajinikanth Rajinikanth partners and mothers Srividya Sujatha Lakshmi

Next Gallery

விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: பூஜை செய்ய மற்றும் படையலும் உகந்த நேரம்!