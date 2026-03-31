சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 

 
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய வியூகம் முற்றிலும் தோல்வியடைந்தது. இருவருமே ஸ்விங் ஆகும் பந்துகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறினர்.  

டெவால்ட் பிரேவிஸ் காயம் காரணமாக விளையாடாத நிலையில், சிஎஸ்கே பேட்டிங் வரிசையில் செய்த மாற்றங்கள் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆயுஷ் மத்ரேவை 3-வது இடத்தில் இறக்கி பரிசோதனை செய்தது சொதப்பலாக முடிந்தது. .  

ஆடுகளத்தின் தன்மையை புரிந்துகொள்ளாமல், பிளேயிங் லெவனில் ஒரு பேட்ஸ்மேனை குறைத்துவிட்டு கூடுதல் பவுலருடன் சிஎஸ்கே களமிறங்கியது. மேட் ஹென்றி, அன்ஷுல் காம்போஜ், கலீல் அகமது, ஜேமி ஓவர்டன் என 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் விளையாடியது, அணியின் பேட்டிங் ஆழத்தை பலவீனப்படுத்தியது.  

முதல் இன்னிங்ஸில் ராஜஸ்தான் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா பந்துவீசியபோது ஆடுகளத்தில் நல்ல டர்ன் இருந்தது. ஆனால், அந்த சாதகத்தை சிஎஸ்கேவால் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியவில்லை.   

சிஎஸ்கே-வின் முக்கிய பேட்ஸ்மேன்கள் தங்களது விக்கெட்டுகளை மிகவும் சுலபமாக எதிரணிக்கு தாரைவார்த்தனர். நாந்த்ரே பர்கர் வீசிய பந்தில் சஞ்சு சாம்சன் தேவையற்ற ஷாட் ஆடி அவுட் ஆனார் . அதேபோல், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் பந்துவீச்சில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அதிக இடம் கொடுத்து விலகி சென்று அடிக்க முயன்று தனது விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார் .  

முக்கிய கட்டத்தில் களமிறங்கிய மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களும் பொறுப்பின்றி ஆடினர். ஜடேஜா ஓவரில் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் அடிக்க ஆசைப்பட்டு சிவம் துபே லாங் ஆஃப் திசையில் கேட்ச் ஆனார். அதேபோல மேத்யூ ஷார்ட், சந்தீப் சர்மா வீசிய சாதாரண பந்தில் மிட்-விக்கெட்டில் எளிதான கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார். ஒட்டுமொத்தமாக சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்களின் ஷாட் தேர்வுகள் மிகவும் மோசமாக இருந்ததே இந்த படுதோல்விக்குக் காரணம்.

CSK IPL Chennai Super Kings RR Ruturaj Gaikwad

