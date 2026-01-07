7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த 'மெகா ஹிட்' படம் எது தெரியுமா?

Biggest Blockbuster Movie Songs: திரைப்படப் பாடல்கள் கேட்பதற்கு மட்டுமல்ல; அவை கதையின் இதயத்துடிப்பாகவே மாறுகின்றன. சரியான தருணத்தில் இசைக்கப்படும் ஒரு பாடல், பார்வையாளர்களின் இதயத்திற்குள் எளிதாகச் சென்றடையும். பாடல் வரிகள், மெல்லிசை மற்றும் உணர்ச்சிகள் இணைந்து ஒரு காட்சிக்கு கூடுதல் ஆழத்தைச் சேர்க்கின்றன. ஒரு படத்தின் அனைத்துப் பாடல்களும் மென்மையான இசையில் அமைக்கப்பட்டால், அது ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தைத் தரும். அப்படி ஒரு திரைப்படம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியானது; அதன் ஏழு பாடல்களும் இன்றும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
எந்தவொரு திரைப்படமாக இருந்தாலும், அதில் ஒரு பாடலாவது மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்துவிடும். ஆனால் சில நேரங்களில், ஒரு படத்தின் அனைத்துப் பாடல்களுமே மக்களின் இதயங்களை வெல்வதுண்டு. அப்படி மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்பு வெளியான ஒரு திரைப்படம், அதன் கதை மற்றும் பாடல்களால் பார்வையாளர்களின் மனதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்தது. இன்றுவரை யாராலும் ஈடுசெய்ய முடியாத அந்தப் படத்தின் பாடல்கள், இப்போதும் பலருடைய ஆல் டைம் ஃபேவரைட் ஆகத் திகழ்கின்றன.
ஒரு படத்தின் வெற்றிக்குத் தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்களும் எவ்வளவு உழைக்கிறார்களோ, அதே அளவு அந்தப் படத்தின் பாடல்கள் வெற்றிபெற இசையமைப்பாளரும் பாடகர்களும் மிக முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறார்கள். இசையமைப்பாளர்கள் தங்கள் மெல்லிசையால் உணர்ச்சிகளை ஊட்ட, பாடகர்கள் தங்கள் வசீகரக் குரலால் அதற்கு உயிர் கொடுக்கிறார்கள். இவை இரண்டும் இணையும்போது, ஒரு சாதாரணக் காட்சியும் காவியமாக மாறுகிறது. 1992-ல் வெளியான அந்தத் புகழ்பெற்ற காதல் த்ரில்லர் திரைப்படமும், அதன் பாடல்களும் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்.
இந்த படத்தை மணிரத்னம் இயக்கியுள்ளார். இதில் அரவிந்த் சாமி, மது, நாசர் மற்றும் பங்கஜ் கபூர் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்படும் ஒரு இளம் பெண்ணின் கணவரை காதல் மற்றும் தைரியத்தால் மீட்க போராடும் ஒரு இளம் பெண்ணைச் சுற்றி கதை நகர்கிறது. இந்த படத்தின் பெயர் "ரோஜா" ஆகும். இந்த படம் தேசபக்தியையும் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான அன்பான உறவையும் அழகாக காட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படம் அதன் அழுத்தமான கதையாலும், ஆன்மாவை வருடும் பாடல்களாலும் மக்களை ஆழமாக ஈர்த்தது. படத்தில் இடம்பெற்ற மொத்தம் ஏழு பாடல்களுமே இன்றுவரை உலகெங்கும் உள்ள இசைப்பிரியர்களின் விருப்பமான பாடல்களாக (Global Favorites) விளங்குகின்றன. குறிப்பாக, 'சின்னச் சின்ன ஆசை', 'ருக்மணி ருக்மணி', 'காதல் ரோஜாவே', 'புது வெள்ளை மழை' மற்றும் தேசப்பற்றை பறைசாற்றும் 'தமிழா தமிழா' ஆகிய பாடல்கள் காலத்தால் அழியாதவை.
இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான முதல் திரைப்படம் இதுதான். அறிமுகமான முதல் படத்திலேயே தனது அபாரமான இசைக்காக தேசிய விருதைப் பெற்று, இந்தியத் திரையிசையின் திசையையே அவர் மாற்றியமைத்தார்.
இன்றும் கூட, இந்தப் பாடல்கள் மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்து, அவர்களின் ப்ளேலிஸ்ட் பட்டியல்களில் ஒரு பகுதியாக உள்ளன, யூடியூப் போன்ற தளங்களில் கோடிக்கணக்கான முறை கேட்கப்பட்டு பார்க்கப்படுகின்றன. சுமார் ரூ.2.20 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தப் படத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது உலகளவில் சுமார் ரூ.5.60 கோடி வசூலித்து வெற்றி பெற்றது. இந்தப் படம் தேசிய விருது உட்பட 11 முக்கிய விருதுகளைப் பெற்றது. இது IMDb இல் 8.1 என்ற மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தை பிரைம் வீடியோ மற்றும் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம்.