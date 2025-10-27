English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்னும் 37 நாட்களில் கடகத்தில் குரு பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம்

இன்னும் 37 நாட்களில் கடகத்தில் குரு பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம்

Guru Vakra Peyarchi: அடுத்த மாதம் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி கடக ராசியில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த வக்ர பெயர்ச்சி நான்கு ராசிகளுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். இது இந்த நான்கு ராசிகளுக்கும் ஒரு பொற்காலமாக இருக்கலாம். இந்த நான்கு அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை பார்ப்போம்.
1 /8

ஜோதிடத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. குரு அறிவு, புகழ் மற்றும் செழிப்புக்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் குரு வலுவாக இருந்தால் செல்வமும் மரியாதையும் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

2 /8

தீபாவளிக்கு முன்னதாக அதாவது அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி குரு கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். இப்போது, ​​அடுத்த மாதம் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி குரு கடக ராசியில் வக்ர நிலைக்கு மாறுவார். குருவின் இந்த வக்ர இயக்கம் நான்கு ராசிகளுக்கு மங்களகர பலனைத் தரலாம். இது இந்த நான்கு ராசிகளுக்கும் ஒரு பொற்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கலாம். இந்த நான்கு அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை பார்ப்போம்.

3 /8

மிதுனம்: குருவின் வக்ர இயக்கத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் செல்வத்தைப் பெறக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த மோதல்கள் மற்றும் பதட்டங்கள் தீர்க்கப்படலாம்.

4 /8

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். தொழில் அல்லது வேலையில் வெற்றி சாத்தியமாகும். குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.

5 /8

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பயணத்தால் அதிர்ஷ்டம் பலப்படுத்தப்படலாம். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம், மேலும் நிதி நிலைமையும் வலுப்பெறலாம். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.

6 /8

மீனம்: குருவின் வக்ரப் பயணத்தால், மீன ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை படிப்படியாக மேம்படக்கூடும். வருமானத்தில் லாபங்களைக் காணலாம். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். சமூகத்தில் மரியாதை பெறலாம்.

7 /8

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

8 /8

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

Next Gallery

தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!