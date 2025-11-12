38 வயதிலும் சொக்க வைக்கும் பெண்மணி... தேடி அலையும் நெட்டிசன்ஸ் - இவர் யார் தெரியுமா?

Viral Marathi Actress Girija Oak: நீல நிற சேலையில், வெள்ளை நிற ஸ்லீவ்லெஸ் பிளவுஸில் எளிமையான தோற்றம் கொண்ட இவர் மராத்தி நடிகையாவார். இவர் பாலிவுட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இவர் குறித்த விவரங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
X தளத்தில் தற்போது திடீரென நீல நிற சேலையில், வெள்ளை நிற ஸ்லீவ்லெஸ் பிளவுஸ் அணிந்திருக்கும் ஒரு பெண்மணி வைரலாகி வருகிறார். இந்தி யூ-ட்யூப் சேனல் ஒன்றின், சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பங்கேற்ற அந்த பெண்மணியின் புகைப்படம்தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
எளிய தோற்றத்தில், இதயத்தை கொள்ளையடிக்கும் இந்த பெண் யார் என பலரும் X தளத்தில் கேட்கின்றனர். இவரை சிலாகித்து X தளத்தில் பலரும் பல்வேறு பதிவுகளை பதிவிட்டனர். இவரை பெயரை தெரிந்துகொள்ள அதிக முண்டியடித்து வருகின்றனர்.
இவர் பெயரை தெரிந்துகொண்டதும், கூகுளிலும், இன்ஸ்டாகிராமிலும் அவரது பெயரை தேடிப்பார்த்து அவர் குறித்த பல்வேறு விவரங்களை தேடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது வைரலாகி வரும் இந்த பெண் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
இவரது பெயர் கிரிஜா ஓக் (Girija Oak). 1987ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 27ஆம் தேதி மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூர் நகரில் பிறந்தவர். இவர் மராத்தி நடிகர் கிரிஷ் ஓக் என்பவரின் மகள் ஆவார்.
இவர் மும்பையில் உள்ள தாக்கூர் அறிவியல் மற்றும் வணிக கல்லூரியில் பயோ-டெக்னாலஜியில் பட்டம் பெற்றுள்ளார். மேலும், வணிக மேலாண்மை சார்ந்த படிப்புகளையும் இவர் படித்திருக்கிறார்.
38 வயதான இவர் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் மராத்தி திரைப்படத்துறையில் நடிகையாக கால் பதித்தார். இவர் மராத்தி மட்டுமின்றி இந்தி மற்றும் கன்னட திரைப்படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.
அமிர் கானின் தாரே சமீன் பர், ஷாருக் கானின் ஜவான் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். 2011ஆம் ஆண்டு வெளியான ஷோர் இன் தி சிட்டி திரைப்படத்திலும் இவர் நடித்திருக்கிறார்.
இவர் சமீபத்தில் யூ-ட்யூப் சேனல் ஒன்றில் மிக எளிய தோற்றத்தில் கொடுத்த நேர்காணலின் புகைப்படங்கள்தான் இணையத்தில் கடந்த சில நாள்களாக வலம் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. 38 வயதிலும் பார்வையாளர்களின் இதயத்தை கொள்ளையடிக்கும் வசீகரத்தை கொண்டிருக்கிறார் என பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.