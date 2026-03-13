ஐபிஎல் 2026: காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.. பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்!

Foreign players likely to feature in SRH playing XI: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 அன்று தொடங்க இருக்கும் நிலையில், காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாட்டு வீரர்கல் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
IPL Latest News: டெக்கான் சார்ஜஸ் அணிதான் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்த அணியை சன் குரூப் நிர்வகித்து வருகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தொடரின் இறுதி போட்டி வரை முன்னேறி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் வீழ்ந்ததன் மூலம் கோப்பையை தவறவிட்டது.
இந்த சூழலில், வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக தீவிரமாக அந்த அணி தயாராகி வருகிறது. இந்த நிலையில், எஸ்ஆர்ஹெச் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
பேட் கம்மின்ஸ் (Pat Cummins): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் கேப்டனாக பேட் கம்மின்ஸ் இருக்கிறார். அதன் காரணமாக அவர் கண்டிப்பாக அனைத்து போட்டியின் பிளேயிங் லெவனிலும் இடம் பிடிப்பார். இதுவரை ஐபிஎல்லில் 72 போட்டிகளில் விளையாடி 79 விக்கெட்களை வீழ்த்தில் 612 ரன்களும் அடித்திருக்கிறார்.
டிரவிஸ் ஹெட் (Travis Head): டிரவிஸ் ஹெட் அணியின் முக்கிய வீரராக வலம் வருகிறார். பேட்டிங்கில் அணிக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை தொடர்ந்து கொடுத்து வருவதால், அவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறுவார். டிரவிஸ் ஹெட் இதுவரை 38 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 1146 ரன்கள் குவித்து இருக்கிறார். அவரது ஸ்டைக் ரேட் 170 ஆக உள்ளது.
ஹென்ரிச் கிளாசென் (Heinrich Klaasen): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக அணியில் இதுவரை முக்கிய பங்கு வகித்து வந்துள்ளார் ஹென்ரிச் கிளாசென். இவர் 49 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 1480 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். இவர் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாட கூடியவர்.
லியாம் லிவிங்ஸ்டன் (Liam Livingstone): லியாம் லிவிங்ஸ்டனை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி டிசம்பர் மாதம் முடிந்த மினி ஏலத்தில் ரூ. 13 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். திறமையான ஆல்-ரவுண்டர் என்பதால், இவரை நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் வைத்துக்கொள்ள அணி நிர்வாகம் விரும்பும். லியாம் லிவிங்ஸ்டன் இதுவரை 49 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 1051 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இவரது ஸ்டைக் ரேட் 158 ஆக உள்ளது.