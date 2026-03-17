ஐபிஎல் 2026.. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் 11! இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாடு வீரர்கள்

2026 ஐபிஎல் தொடரில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாடு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
2026 ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நட்சத்திர வீரர் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் களமிறங்குகிறது.
கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரின் இறுதி போட்டி வரை சென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நூலிழையில் கோப்பையை தவறவிட்டது. இதன் காரணமாக 2026 ஐபிஎல்லில் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் களமிறங்க இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற வாய்ப்பிருக்கும் 4 வெளிநாடு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் (Marcus Stoinis): ஆஸ்திரேலியா அணி நட்சத்திர வீரர் மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய ஆல் ரவுண்டராக இருந்து வருகிறார். அதன் காரணமாக அவர் நிச்சயமாக பிளேயிங் 11ல் இருபபர் என தெரிகிறது.
கூப்பர் கொன்னோலி (Cooper Connolly): ஆஸ்திரேலியா அணியின் இளம் வீரர் கூப்பர் கொன்னோலி, மினி ஏலத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். பிபிஎல் தொடரில் அசத்தலாக விளையாடிய இவரை பஞ்சாப் அணி நிச்சயமாக பிளேயிங் 11ல் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மார்கோ யான்சன் (Marco Jansen): தென்னாப்பிரிக்கா வீரர் மார்கோ யான்சன், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் முக்கிய பங்கு வகித்து வகிறார். இவரது பந்துவீச்சு, அந்த அணிக்கு பெரிதாக உதவுவதால், இவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் இருப்பார் என தெரிகிறது.
அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய் (Azmatullah Omarzai): ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய் வரும் 2026 ஐபிஎல்லில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியதால், அவர் நிச்சயமாக பஞ்சாப் அணி பிளேயிங் 11ல் இருப்பார் என தெரிகிறது.