டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்

DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்காக காத்திருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு 4 முக்கிய செய்திகள் உள்ளன.
Central Government Employees DA Hike: ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கணிசமான சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். தற்போது அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. இதில் 2% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டால், அது ஒட்டுமொத்த அகவிலைப்படி அளவை 60% அல்லது அதற்கும் சற்று அதிகமாகக் கொண்டு செல்லக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிபுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் ஏற்பட்டு வரும் தாமதம் அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் உள்ளது.
எனினும், இந்தத் தாமதத்திற்கு எந்த வித நோக்கமும் காரணம் இல்லை என்றும், இது நேரம் தொடர்பான விஷயமாகவே தெரிகிறது என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். அகவிலைப்படி திருத்தங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. இவை நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு-தொழில்துறை ஊதியத்தின் (CPI-IW) 12 மாத சராசரியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய போக்குகள் சுமார் 2% முதல் 3% வரையிலான ஒரு சிறிய உயர்வே இருக்கும் என சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
தற்போது அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. இதில் 2% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டால், அது ஒட்டுமொத்த அகவிலைப்படி அளவை 60% அல்லது அதற்கும் சற்று அதிகமாகக் கொண்டு செல்லக்கூடும். எனினும், ஒரு சிறிய சதவீத உயர்வு கூட, கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கு பிறகு சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஒரு சிறிய உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். உதாரணமாக, ரூ. 18,000 அடிப்படைச் சம்பளம் வாங்கும் நபருக்கு, சம்பளம் மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 360 முதல் ரூ. 540 வரை உயரக்கூடும். ரூ. 29,200 சம்பளத்தில், இந்த ஆதாயம் ரூ. 584 முதல் ரூ. 876 வரை இருக்கலாம்.
உயர் சம்பளம் வாங்கும் நபர்களுக்கு இதன் தாக்கம் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். உதாரணமாக, ரூ. 56,100 போன்ற உயர் சம்பள நிலைகளுக்கு, இந்த உயர்வு மாதத்திற்கு ரூ. 1,100-ஐத் தாண்டக்கூடும். மேலும் ரூ.2.5 லட்சம் அடிப்படைச் சம்பளம் பெறும் மூத்த நிலைகளில், மாதாந்திரப் பலன் ரூ. 5,000 முதல் ரூ. 7,500 வரை இருக்கலாம்.
இந்த முறை டிஏ உயர்வில் ஏன் தாமதம் ஏற்படுகிறது? வழக்கத்தை விட இந்த முறை இந்த அறிவிப்பு வெளிவர அதிக நேரம் எடுப்பதை பல ஊழியர்கள் கவனித்துள்ளனர். ஆனால், இதில் பெரிய கவலைக்குரிய விஷயம் எதுவும் இல்லை என்றே நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். வழக்கமாக மார்ச் மாதத்தில் முதல் தவணை அறிவிக்கப்பட்ட முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலல்லாமல், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஊதியச் சுழற்சியில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிர்வாக வரிசைமுறை மற்றும் 8வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பு நோக்கிய மாற்றம் ஆகியவையே இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்பது பொதுவான கருத்தாக உள்ளது.
அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கும் மாதம் வரையிலான டிஏ அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது, அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் பிரச்சனை இருக்காது.
இதற்கு முன் நடந்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்ட்டது. எனினும், அது நடக்கவில்லை. ஆனால், இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய அரசின் அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டம் நடக்கும் என்றும் அதில் இந்த அறிவிப்பு கண்டிப்பாக வெளிவரும் என்றும் பொருலாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனுடன் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான சில முக்கிய செய்தியளும் அடுத்த 2 வாரத்தில் கிடைக்கக்கூடும். இது ஊழியர்களுக்கு பெரிய அளவிலான நன்மைகளை அளிக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இந்த வகையில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8வது ஊதியக்குழு என விரைவில் 4 நல்ல செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன.
மொத்தத்தில் டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு தாமதத்தால் ஊழியர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படவில்லை. மாறாக, அறிவிப்பும் பலன்களும் எதிர்பார்த்ததை விட சற்று தாமதமாக கிடைக்கவுள்ளன.
