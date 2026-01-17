English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Players won both U19 and T20 World Cups: U19 உலகக் கோப்பை மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /5

யுவராஜ் சிங்: நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங், யு19 உலகக் கோப்பை மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பை இரண்டையும் வென்ற முதல் இந்தியர் ஆவார். கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற யு19 உலகக் கோப்பை இந்திய அணி வென்ற போது யுவராஜ் சிங் அதில் ஒரு வீரராக இருந்தார். அதில் அவர் 203 ரன்கள் மற்றும் 12 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தி அசத்தினார்.   

2 /5

டி20 உலகக் கோப்பை: யுவராஜ் சிங் 2007 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்தியா வென்றபோது அணியின் முக்கிய ஆல்-ரவுண்டராக இருந்தார். அவர் அத்தொடரில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 6 சிக்ஸர்கள் அடித்து உலக சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

3 /5

விராட் கோலி: கடந்த 2008 யு19 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியா விராட் கோலியின் கேப்டன்சியில் வென்றது. டி20 உலகக் கோப்பையை 2024ஆம் ஆண்டு வென்றபோது விராட் கோலி அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்தார்.   

4 /5

ரவீந்திர ஜடேஜா: 2008 ஆம் ஆண்டு இந்தியா U19 உலகக் கோப்பையை வென்றபோது, ​​ரவீந்திர ஜடேஜா விராட் கோலியின் துணைத் தலைவராக இருந்தார். அதேபோல் 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றபோதும் இந்திய அணியில் ஜடேஜா இருந்தார்.   

5 /5

அர்ஷ்தீப் சிங்: கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு பிரித்வி ஷாவின் தலைமையில் இந்தியா U19 உலகக் கோப்பையை வென்றபோது, ​​U19 அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக அர்ஷ்தீப் சிங் இருந்தார். 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்தியா வென்றபோதும் அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்தார். மேலும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்களை வீழ்த்திய முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை இவர் படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.   

Team India U19 World Cup T20 World Cup Virat Kohli

Next Gallery

பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..