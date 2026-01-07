CSK பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

4 Overseas players who could make it to CSK playing 11: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் (Overseas Players) யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Chennai Super Kings Latest News: சமீபத்தில் ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடைபெற்றது. இந்த ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை எடுத்துக்கொண்டு அணியை பலப்படுத்தி உள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
ஐபிஎல்லின் விதிப்படி, ஒவ்வொரு அணியின் பிளேயிங் 11ல் 4 வெளிநாட்டு வீரர்காள் மட்டுமே இடம்பிடிக்க முடியும். மீதமுள்ள 7 பேர் இந்தியர்களாகவே இருக்க வேண்டும்.
டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் (Dewald Brevis): சிஎஸ்கே அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்த டெவால்ட் ப்ரீவிஸை பயன்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை மும்பை மற்றும் சிஎஸ்கே அணிக்கக மொத்தமாக 16 போட்டிகளில் விளையாடி 455 ரன்களை 153.19 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் குவித்துள்ளார்.
நாதன் எல்லிஸ் (Nathan Ellis): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பந்து வீச்சில் ஒரு பகுதியாக நாதன் எல்லிஸை இறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை விளையாடிய 17 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 19 விக்கெட்கள் கைப்பற்றி உள்ளார்.
நூர் அகமது (Noor Ahmad): திறமையான ஸ்பின்னராக பார்க்கப்படும் நூர் அகமதை சிஎஸ்கே அணி ஒரு போட்டியில் கூட விடாமல் தொடர் முழுவதும் ப்யன்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இதுவரை 37 போட்டிகளில் விளையாடி 48 விக்கெட்களை கைப்பற்றி அசத்தி உள்ளார்.
அகில் ஹொசைன் அல்லது மேட் ஹென்ரி (Akeal Hosein / Matt Henry): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து ஜடேஜா சென்ற பின்னர் அவரது இடத்திற்கு ஒரு திறமையான வீரரை திட்டமிட்டு வருகிறது அந்த அணி நிர்வாகம். சென்னை அணியின் ஃபிட் என்பது சுழல் பந்து வீச்சுக்கு சாதகம் என்பதால் ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டரையே சிஎஸ்கே அணி எதிர்பார்க்கு. எனவே மேட் ஹென்ரியையுடன் ஒப்பிடும்போது, அகில் ஹொசைனே சிறந்த தேர்வாக இருப்பார்.