English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • CSK பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

CSK பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

4 Overseas players who could make it to CSK playing 11: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் (Overseas Players) யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 
1 /7

Chennai Super Kings Latest News: சமீபத்தில் ஐபிஎல் மினி ஏலம் நடைபெற்றது. இந்த ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை எடுத்துக்கொண்டு அணியை பலப்படுத்தி உள்ளது. 

2 /7

இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

3 /7

ஐபிஎல்லின் விதிப்படி, ஒவ்வொரு அணியின் பிளேயிங் 11ல் 4 வெளிநாட்டு வீரர்காள் மட்டுமே இடம்பிடிக்க முடியும். மீதமுள்ள 7 பேர் இந்தியர்களாகவே இருக்க வேண்டும். 

4 /7

டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் (Dewald Brevis): சிஎஸ்கே அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்த டெவால்ட் ப்ரீவிஸை பயன்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை மும்பை மற்றும் சிஎஸ்கே அணிக்கக மொத்தமாக 16 போட்டிகளில் விளையாடி 455 ரன்களை 153.19 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் குவித்துள்ளார். 

5 /7

நாதன் எல்லிஸ் (Nathan Ellis): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பந்து வீச்சில் ஒரு பகுதியாக நாதன் எல்லிஸை இறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை விளையாடிய 17 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 19 விக்கெட்கள் கைப்பற்றி உள்ளார். 

6 /7

நூர் அகமது (Noor Ahmad): திறமையான ஸ்பின்னராக பார்க்கப்படும் நூர் அகமதை சிஎஸ்கே அணி ஒரு போட்டியில் கூட விடாமல் தொடர் முழுவதும் ப்யன்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இதுவரை 37 போட்டிகளில் விளையாடி 48 விக்கெட்களை கைப்பற்றி அசத்தி உள்ளார். 

7 /7

அகில் ஹொசைன் அல்லது மேட் ஹென்ரி (Akeal Hosein / Matt Henry): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து ஜடேஜா சென்ற பின்னர் அவரது இடத்திற்கு ஒரு திறமையான வீரரை திட்டமிட்டு வருகிறது அந்த அணி நிர்வாகம். சென்னை அணியின் ஃபிட் என்பது சுழல் பந்து வீச்சுக்கு சாதகம் என்பதால் ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டரையே சிஎஸ்கே அணி எதிர்பார்க்கு. எனவே மேட் ஹென்ரியையுடன் ஒப்பிடும்போது, அகில் ஹொசைனே சிறந்த தேர்வாக இருப்பார். 

CSK IPL 2026 csk overseas players csk predicted playing 11

Next Gallery

ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?