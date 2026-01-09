English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபிஎல் 2026: மும்பை அணி பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026: மும்பை அணி பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

4 Overseas players likely to be included in MI playing XI: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /7

ஐபிஎல்லின் மினி ஏலம் முடிந்ததில் இருந்து ரசிகர்கள் தாங்கள் விரும்பும் அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என யூகித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக வெளிநாட்டு வீரர்களில் யார் யார் இடம் பிடிப்பார்கள் என கருத்து பகிர்ந்து வருகின்றனர்.   

2 /7

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம் பிடித்திருக்கும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்களில் 7 பேர் சிறந்த வீரர்களாக காணப்படுவதால் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் அந்த 4 வீரர்கள் யார் என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது.   

3 /7

மும்பை அணியில் இடம் பிடித்த 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள்: குயின்டன் டி காக், கார்பின் போஷ், மிட்செல் சாண்ட்னர், ரியான் ரிக்கிள்டன், அல்லா கஜன்ஃபார், வில் ஜாக்ஸ், ஷெராபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், டிரென்ட் போல்ட்   

4 /7

குயிண்டன் டி காக்: இடது கை பேட்டரும் விக்கெட் கீப்பருமான குயிண்டன் டி காக் வரும் ஐபிஎல்லில் மும்பை அணிக்காக பிளேயிங் 11ல் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் மினி ஏலத்தில் ரூ. 1 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.   

5 /7

டிரெண்ட் போல்ட்: நியூசிலாந்தை சேர்ந்த இவர் மும்பை அணியில் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகித்து வருவதால், இவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

6 /7

மிட்செல் சாண்ட்னர்: நியூசிலாந்தை சேர்ந்த மிட்செல் சாண்ட்னர் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்பதால் அவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11 இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

7 /7

ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் : கடந்த ஆண்டு குஜராத் அணியில் விளையாடிய இவர் வரும் ஐபிஎல்லுக்கு மும்பை அணிக்காக விளையாட வாங்கப்பட்டுள்ளார். இவர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடித்து ஃபினிஷராக விளையாட வாய்ப்புள்ளது.   

