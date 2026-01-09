ஐபிஎல் 2026: மும்பை அணி பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

4 Overseas players likely to be included in MI playing XI: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஐபிஎல்லின் மினி ஏலம் முடிந்ததில் இருந்து ரசிகர்கள் தாங்கள் விரும்பும் அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என யூகித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக வெளிநாட்டு வீரர்களில் யார் யார் இடம் பிடிப்பார்கள் என கருத்து பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம் பிடித்திருக்கும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்களில் 7 பேர் சிறந்த வீரர்களாக காணப்படுவதால் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் அந்த 4 வீரர்கள் யார் என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
மும்பை அணியில் இடம் பிடித்த 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள்: குயின்டன் டி காக், கார்பின் போஷ், மிட்செல் சாண்ட்னர், ரியான் ரிக்கிள்டன், அல்லா கஜன்ஃபார், வில் ஜாக்ஸ், ஷெராபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், டிரென்ட் போல்ட்
குயிண்டன் டி காக்: இடது கை பேட்டரும் விக்கெட் கீப்பருமான குயிண்டன் டி காக் வரும் ஐபிஎல்லில் மும்பை அணிக்காக பிளேயிங் 11ல் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் மினி ஏலத்தில் ரூ. 1 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
டிரெண்ட் போல்ட்: நியூசிலாந்தை சேர்ந்த இவர் மும்பை அணியில் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகித்து வருவதால், இவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மிட்செல் சாண்ட்னர்: நியூசிலாந்தை சேர்ந்த மிட்செல் சாண்ட்னர் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்பதால் அவர் நிச்சயம் பிளேயிங் 11 இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் : கடந்த ஆண்டு குஜராத் அணியில் விளையாடிய இவர் வரும் ஐபிஎல்லுக்கு மும்பை அணிக்காக விளையாட வாங்கப்பட்டுள்ளார். இவர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடித்து ஃபினிஷராக விளையாட வாய்ப்புள்ளது.