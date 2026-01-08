ஐபிஎல் 2026: RCB பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யார் யார்?

4 Overseas Players To Play In RCB Playing XI in 2026 IPL: 2026 ஐபிஎல்லில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
Royal Challengers Bengaluru: ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை கைப்பற்றியது. கோப்பையை வெல்வது என்பது அந்த அணியின் 18 ஆண்டு கனவு ஆகும்.
தற்போது அதே உத்வேகத்துடன் 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கு வர இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஃபில் சால்ட்: கடந்த சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக தொடக்க வீரராக களமிறங்கி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். வரும் ஆண்டிலும் அவர் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் கடந்த சீசனில் 403 ரன்களை குவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜோஷ் ஹேசில்வுட்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளராக திகழ்ந்து வருபவர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட். இவர் வரும் ஆண்டில் ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் 11ல் நிச்சயம் இருப்பார். இவர் இதுவரை 39 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 57 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி உள்ளார்.
டிம் டேவிட்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர ஃபினிஷராக இருந்து வருகிறார் டிம் டேவிட். வரும் ஆண்டிலும் அவர் பிளேயிங் 11ல் நிச்சயமாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் ஒரு சிறந்த பேட்டிங் ஆல் ரவுண்டராக ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் இருந்து வருகிறார். இவர் வரும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அந்த் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.