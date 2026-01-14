KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?

Foreign players likely to make it to KKR playing 11: 2026 ஐபிஎல் தொடரை முன்னிட்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கொல்கத்தா நைட் ரைட்ர்ஸ் அணி மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக தங்களுக்கு தேவையில்லாத வீரர்களை கழட்டிவிட்டு தேவையான வீரர்களை மட்டும் தக்க வைத்துக்கொண்டது.
பின்னர் மினி ஏலத்தின்போது சில வீரர்களை வாங்கியது. குறிப்பாக வெளிநாட்டு வீரர்களாக கேமரூன் கிரீன், ஃபின் ஆலன், மதீஷ பத்திரன, டிம் சீஃபர்ட், முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோரை வாங்கியது. இதுபோக, கேகேஆர் அணி ரோவ்மன் பவல், சுனில் நரைன் ஆகியோரை தக்கவைத்துக்கொண்டது.
கேமரூன் கிரீன்: கேகேஆர் அணி கேமரூன் கிரீனை 25.20 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியது. காரணம் அவர் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர் என்பதால். எனவே கேகேஆர் அணி பிளேயிங் 11ல் கேமரூன் கிரீன் நிச்சயம் இருப்பார்.
மதீஷ பத்திரனா: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மதீஷ பத்திரனாவை ரூ. 18 கோடிக்கு வாங்கியது. இவர் டேத் ஓவர்கள் சிறப்பாக வீசுவார். அதுமட்டுமல்லாமல் இதுவரை சிஎஸ்கே அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறார். எனவே இவர் பிளேயிங் 11ல் நிச்சயம் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
சுனில் நரைன்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக சுனில் நரைன் பல ஆண்டுகளாக விளையாடி வருகிறார். அந்த அணியின் முக்கிய ஸ்பின்னர் என்பதால் அவரை நிச்சயம் பிளேயிங் 11ல் வைத்திருக்கும்.
ஃபின் அலன்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஃபின் அலனை மினி ஏலத்தில் ரூ. 2 கோடிக்கு வாங்கியது. இவர் ஒரு அதிரடியான ஆட்டக்காரர் என்பதால் இவரை தொடக்க வீரராக பயன்படுத்த வாய்ப்பிருக்கிறது.