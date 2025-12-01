அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Zodiac Signs Likely To Get Married Later in Life: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிக்காரர்களின் திருமணம் தாமதமாகவே இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Zodiac Signs Likely To Get Married Later in Life: இந்த நான்கு ராசிகளுக்கும் 40 வயதானாலும் திருமணம் நடப்பதில் தாமதமாகும் என ஜோதிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கும் ஒரு தனித்துவமான குணங்களும், அவர்களுக்கு எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த வகையில், சில ராசிகளுக்கும் 40 வயதானாலும் திருமணம் நடக்காது என சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. திருமணம் என்பது அனைவரின் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக இருக்கும் நிலையில், அது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நடக்க தாமதமாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
திருமணம் என்பதும் ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள். அதே நேரத்தில், திருமணமும் சரியான வயதிற்கு நடக்க வேண்டும் சொல்வதுண்டு. இதனால், பலரும் 30 வயதுக்குள் திருமணத்தை முடிக்க விரும்புவார்கள். ஆனால், ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிகளுக்கு இயல்பாகவே திருமணம் யோகம் கைகூடாமல் தள்ளிப்போகலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மகர ராசிக்காரர்கள் எதிர்காலத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக கடினமாக உழைப்பார்கள். இவர்கள் செட்டில் ஆன பிறகு தான், திருமணத்தை பற்றி யோசிப்பார்களாம். திருமணம் என்பதை பெரிய கமிட்மெண்டாக நினைப்பதால், தங்கள் வேலை மற்றும் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்திய பிறகே, இவர்கள் திருமணத்தை பற்றி யோசனை செய்வார்களாம். இதன் காரணமாக, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் தாமதாமாகலாம் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் திருமண போன்ற உறவுகளில் இருப்பதை சவாலானதாக நினைப்பார்கள். இதனால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் திருமண செய்து கொள்வதற்கு தாமதமாகுகிறது. மேலும், தனுசு ராசியை குருபகவான் ஆள்கிறார். இதனால், அவர்களுக்கு செல்வம், வளர்ச்சி, அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குகிறார். இதனால், இவர்கள் தங்கள் துணையை தேடுவதில் நாட்டம் காட்ட மாட்டார்கள். ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் திருமண செய்து கொள்ளவே முடிவு எடுப்பார்களாம். இதனால், இவர்களுக்கு 40 வயது வரை கூட திருமணம் நடக்காமலே இருக்கும் ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கும்பம் ராசிக்காரர்கள் சுதந்திரமாக இருக்க விரும்புவார்கள். இவர்கள் திருமணம் பெரிய பொறுப்பாக பார்ப்பார்கள். இதனால், திருமணத்தை ஏற்பதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டுவார்களாம். இவர்கள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மட்டுமே சிந்தித்து செயல்படுவார்களாம். மேலும், அதிகமாக டிராவல் செய்ய விரும்புவார்களாம். திருமண உறவு, தனது சுதந்திரத்தை பறிக்கும் என அவர்கள் நம்புகின்றனர். இதனால், இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதில் நாட்டம் இருக்காதாம். இதனால், இவர்களுக்கு திருமணம் என்பது தாமதமாகலாம்
கன்னி ராசிக்காரர்கள் புதன் கிரகத்தால் ஆளப்படுகிறார்கள். இவர்கள் எந்த விஷயம் செய்வதற்கு முன்பு நிதானமாக யோசித்து செயல்படுவார்கள். அதே தான், காதல், திருமணம் விஷயங்களிலும். இவர்கள் காதலித்தாலும், திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு தயக்கத்துடன் இருப்பார்களாம். இருப்பினும், இவர்கள் காதலிப்பதையே பெரிய பொறுப்பாகவும் நினைப்பார்களாம். மேலும், திருமணம் செய்வதற்கு பலமுறை யோசித்து முடிவு எடுப்பார்களாம். இதனால், இவர்களுக்கு திருமணம் கைகூடுவது தாமதமாகலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.