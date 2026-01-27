English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்

இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்

ஞானம், அறிவு, அதிர்ஷ்டம், மதம், கல்வி, திருமணம், குழந்தை பாக்கியத்தை அள்ளித் தரும் குரு பகவான் இந்த ஆண்டு நேராக பயணிக்கப் போவதால், 2026 ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான பலனைத் தரும்.
1 /7

இந்த ஆண்டு, குரு பகவான் வருகிற மார்ச் 11 ஆம் தேதி வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடியாக பயணிப்பார், இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் செல்வ, செழிப்புடன், மரியாதையை பெறுவார்கள். இந்த ஆண்டு மிதுன ராசியில் குரு பெயர்ச்சி மற்றும் நேரடி இயக்கத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

2 /7

மேஷம்: மேஷம் ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை பெறலாம், ஜூலை அல்லது ஜூன் மாதங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு கல்வியில் வெற்றியைக் காண்பார்கள். குழந்தைகள் மற்றும் வாகனங்கள், சொத்துக்களின் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.  

3 /7

மிதுனம்: குருவின் வக்ர நிவர்த்தி பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். உங்கள் நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும், சேமிப்பும் அதிகரிக்கும், உறவுகள் வலுவடையும். மிதுன ராசிக்காரர்கள் ஆரம்பத்தில் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிப்பார்கள், உங்கள் திறமைகள் மற்றும் நெட்வொர்க்கால் பயனடைவீர்கள்.  

4 /7

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் சக்தியால் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்களுக்கு பணம் மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால் நன்மைகள் உண்டாகும். குருவின் ஆசியுடன், நீங்கள் செல்வத்தைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் வணிகம் செழிக்கும். உங்கள் குழந்தைகளாலும் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.  

5 /7

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, 8வது வீட்டில் குருவின் நிலை திருமணம், வணிக இணைப்புகள் மற்றும் முதலீடுகளிலிருந்து வருமானத்தைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சமீபத்தில் ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருந்து விடுப்பட்டுள்ளனர், எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் கூட்டாண்மை மூலம் வியாபாரத்திலும் பயனடைவார்கள்.

6 /7

வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னதியில் அவரை வணங்கி கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றுவது குரு பகவானின் அருளை பெற உதவும்.   

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Jupiter Direct Transit Guru margi Guru Vakra Nivarthi Guru Peyarchi Zodiac sign Gemini guru gochar

Next Gallery

மகளிருக்கு குட் நியூஸ்! பிங்க் பேருந்து சேவை துவக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்ல தெரியுமா?