44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்

Anushka Shetty Marriage: தென்னிந்திய நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி, பல முன்னணி நட்சத்திர நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துத் திரையுலகில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். திரையில் வெற்றி நாயகியாக வலம் வந்தாலும், நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் தனித்தே இருந்து வருகிறார். கடந்த பல ஆண்டுகளாக அனுஷ்கா ஷெட்டியின் பெயர் நடிகர் பிரபாஸுடன் இணைத்துப் பேசப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்போது, அவர் வேறொருவரைத் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பிரபல நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி, தனது திருமணம் குறித்த வதந்திகளுக்கு அடிக்கடி உள்ளாகி வருகிறார். திரையில் பல முன்னணி நட்சத்திர நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து அவர் பெரும் வெற்றிகளைக் குவித்திருந்தாலும், நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் இன்றும் திருமணம் செய்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார். ஆனால், தற்போது, அவரது திருமணம் குறித்த செய்தி ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'இஞ்சி இடுப்பழகி' படத்திற்குப் பிறகு, நடிகை அனுஷ்கா உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காகப் பல ஆண்டுகளாகச் சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால்தான் அவர் பல ஆண்டுகளாகத் திரைப்படங்களில் நடிப்பதைத் தவிர்த்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது அவர் மீண்டும் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.
அனுஷ்கா மற்றும் பிரபாஸ் குறித்து ஏற்கனவே காலதலில் இருப்பதாகப் பல வதந்திகள் பரவின. இருப்பினும், தாங்கள் இருவரும் வெறும் நண்பர்கள் மட்டுமே அன்று அவர்கள் தெரிவித்து வந்தனர். தற்போது 44 வயதாகும் அனுஷ்கா, எப்போது திருமணம் செய்துகொள்வார் என்று ரசிகர்கள் நீண்ட காலமாகவே கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், அனுஷ்கா இந்த ஆண்டே திருமணம் செய்துகொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் அவர் ஒரு தொழிலதிபரைத் திருமணம் செய்துகொள்ளவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தெலுங்கு ஊடகங்களின் தகவல்படி, அனுஷ்கா ஷெட்டியின் குடும்பத்தினர் தங்களுக்கு நெருக்கமான தூரத்து உறவினர் ஒருவரைத் தேர்வு செய்துள்ளதாகவும், இரு குடும்பத்தினரும் திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், நடிகை அனுஷ்கா தனது திருமணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலும் வெளியிடவில்லை.
எனினும் நடிகை அனுஷ்காவின் திருமணம் குறித்த செய்தி வெளியான முதல், அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துகொண்டாடத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.