5 ஏக்கர் நிலம் வாங்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! மானியம் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

Tamilnadu Government : பெண்கள் 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வாங்க 50 விழுக்காடு மானியம் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது. முழு விவரம்
Tamilnadu Government : நன்னிலம் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் 5 ஏக்கர் வரையிலான நிலம் வாங்குவதற்கு 50 விழுக்காடு மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, ஆதிதிராவிட இனத்தைச் சேர்ந்த நிலமற்ற விவசாயக் கூலித் தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் வகையில் "நன்னிலம் திட்டம்" (Nannilam scheme) என்ற ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பெண்கள் 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வாங்க 50% மானியம் பெறலாம்.
நன்னிலம் திட்டம். இது தாட்கோ (TAHDCO) நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆதிதிராவிட இனத்தைச் சேர்ந்த நிலமற்ற பெண்கள் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முன்னுரிமை வழங்கப்படும். குடும்பத்தில் பெண் இல்லாத பட்சத்தில், கணவர் அல்லது மகன் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்ப வருமானம்: விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
நில வரம்பு: அதிகபட்சமாக 2.5 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் அல்லது 5 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் வாங்கலாம்.
மானியத் தொகை: திட்ட மதிப்பீட்டில் 50% அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ. 5 லட்சம் வரை மானியமாக வழங்கப்படும். இது நிலம் வாங்குவதற்கு மட்டுமின்றி, நிலத்தை மேம்படுத்துதல், ஆழ்குழாய் கிணறு, பம்ப் செட் மற்றும் சொட்டுநீர் பாசனம் போன்ற அமைப்புகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.
முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவு கட்டணம்: இத்திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்படும் நிலங்களுக்கு 100% முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்தில் முழு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
விதிமுறை: வாங்கப்படும் நிலத்தை 20 ஆண்டுகளுக்கு விற்கக்கூடாது.
மின்கட்டண உதவி: விவசாய நிலங்களுக்கு மின் இணைப்பு பெற, ரூ. 75,000 வைப்புத் தொகையை தாட்கோ நேரடியாக மின்சார வாரியத்தில் செலுத்தி விரைந்து மின் இணைப்பு கிடைக்க வழிவகை செய்கிறது.
எங்கு விண்ணப்பிப்பது?: தகுதியுள்ளவர்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாட்கோ அலுவலகத்தில் நேரடியாக சென்று விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், https://tahdco.com/ என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.