அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Guru Athisara Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, ஒரு நல்ல கிரகமாகக் கருதப்படும் குரு, அக்டோபர் 18, 2025 அன்று கடக ராசியில் நுழைகிறார். தேவர்களின் குருவின் இந்த அதிசார பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வத்தையும் தரும்.
அக்டோபர் 18, 2025 முதல் டிசம்பர் 5, 2025 வரை குரு கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பயணிப்பார். இந்த பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் நன்மை அடைவார்கள். அதேசயம் சில ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
விரிவாக்கம் மற்றும் அறிவின் கிரகமான குரு, வீடு, குடும்பம், உணர்ச்சிகள், பாதுகாப்பு மற்றும் தாய்மை ஆகியவற்றின் அடையாளமான கடக ராசியில் நுழைவதால், குரு கடக ராசிக்கு அதிசாரமாக பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் இந்த நிலை அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், செல்வம் முதல் வளர்ச்சி, விரிவாக்கம், அறிவு மற்றும் ஆன்மீகம் வரை புதிய பரிமாணங்களுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.
துலாம்: குரு உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும்.
விருச்சிகம்: குருவின் இந்த அதிசார பெயர்ச்சி உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் நிகழ்கிறது, இது ஆரோக்கியம், வேலை, தினசரி வழக்கம் மற்றும் சேவை தொடர்பானது. உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள், ஆனால் பொதுவாக, இந்த காலம் வேலையில் வெற்றியையும் ஒழுங்கையும் தரும். போட்டிகள் அல்லது போராட்டங்களில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
தனுசு: குரு உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார், இது குழந்தைகள், கல்வி, படைப்பாற்றல் மற்றும் அன்பு தொடர்பானது. மாணவர்கள் நல்ல பலன்களைக் காண்பார்கள். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியைக் காணலாம். காதல் உறவுகள் இனிமையாக இருக்கும், மேலும் படைப்பு முயற்சிகளில் வெற்றியைக் காண்பீர்கள்.
மகரம்: இந்த அதிசார பெயர்ச்சி உங்கள் நான்காவது வீட்டில் நிகழும். குடும்ப விஷயங்களில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்கள் தாயாருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் சமநிலையும் அமைதியும் நிலவும்.
கும்பம்: குரு உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் தகவல் தொடர்பு மேம்படும். குறுகிய பயணங்கள் வெற்றி பெறும். உங்கள் தொடர்பு மற்றும் எழுத்தில் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய யோசனைகள் மற்றும் ஞானத்தைப் பெறுவீர்கள். பல புதிய மற்றும் முக்கியமான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம்: குரு உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார். இது செல்வம், பேச்சு மற்றும் குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது. நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினருடனான தொடர்பு அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பேச்சில் கவனம் தேவை. நீங்கள் நிதி ஆதாயங்களையும் நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகளையும் அனுபவிப்பீர்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
