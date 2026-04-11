5kg கேஸ் சிலிண்டர்: உங்களுக்குத் தெரியாத ரகசியங்கள்! கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும்!

5 Kg Free Trade LPG (FTL) cylinder: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் இந்த கட்டுரையில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
5 Kg Free Trade LPG Cylinder: Myths vs Facts 5 கிலோ இலவச வர்த்தக எல்பிஜி (FTL) சிலிண்டர் குறித்த கட்டுக்கதைகளையும் உண்மைகளையும் தெளிவுபடுத்த, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் 'X' தளத்தில் சில முக்கிய விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டருக்கு இணையவழி முன்பதிவு அவசியம் 5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரைப் பெறுவதற்கு இணையவழி முன்பதிவு அவசியம் என்பது ஒரு கட்டுக்கதையாகும்.
இணையவழி முன்பதிவு தேவையில்லை 5 கிலோ FTL சிலிண்டரை வாங்குவதற்கு இணையவழி முன்பதிவு (Online booking) எதுவும் அவசியமில்லை என்று பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஆதார் அட்டை மற்றும் நிரந்தர முகவரி கட்டாயம் 5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரைப் பெறுவதற்கு, ஆதார் அட்டையும் நிரந்தர முகவரியும் கட்டாயம் தேவை என்பது மற்றொரு கட்டுக்கதையாகும்.
முகவரிச் சான்று தேவையில்லை மேற்கு ஆசியாவில் மாறிவரும் சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், முகவரிச் சான்று தேவையின்றி செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டையைக் காண்பித்தால், விநியோகஸ்தர்களிடம் 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் அட்டையைக் காண்பித்து எளிதாக இதைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இதை வீட்டு விநியோகத்திற்கு முன்பதிவு செய்யலாம் மற்றொரு தவறான நம்பிக்கை என்னவென்றால், 5 கிலோ FTL சிலிண்டரை வீட்டு விநியோகத்திற்காக முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்பதாகும்.
5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரை, அருகிலுள்ள LPG விநியோகஸ்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் 5 கிலோ FTL சிலிண்டர்களைப் பொதுவாக வீட்டு விநியோகத்திற்காக முன்பதிவு செய்யத் தேவையில்லை; இவை வழக்கமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் நேரடியாகவே வாங்கக் கிடைக்கின்றன.