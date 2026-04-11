English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
5kg கேஸ் சிலிண்டர்: உங்களுக்குத் தெரியாத ரகசியங்கள்! கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும்!

5 Kg Free Trade LPG (FTL) cylinder: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும் இந்த கட்டுரையில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
1 /7

5 Kg Free Trade LPG Cylinder: Myths vs Facts 5 கிலோ இலவச வர்த்தக எல்பிஜி (FTL) சிலிண்டர் குறித்த கட்டுக்கதைகளையும் உண்மைகளையும் தெளிவுபடுத்த, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் 'X' தளத்தில் சில முக்கிய விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

2 /7

5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டருக்கு இணையவழி முன்பதிவு அவசியம் 5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரைப் பெறுவதற்கு இணையவழி முன்பதிவு அவசியம் என்பது ஒரு கட்டுக்கதையாகும்.

3 /7

இணையவழி முன்பதிவு தேவையில்லை 5 கிலோ FTL சிலிண்டரை வாங்குவதற்கு இணையவழி முன்பதிவு (Online booking) எதுவும் அவசியமில்லை என்று பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

4 /7

ஆதார் அட்டை மற்றும் நிரந்தர முகவரி கட்டாயம் 5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரைப் பெறுவதற்கு, ஆதார் அட்டையும் நிரந்தர முகவரியும் கட்டாயம் தேவை என்பது மற்றொரு கட்டுக்கதையாகும்.

5 /7

முகவரிச் சான்று தேவையில்லை மேற்கு ஆசியாவில் மாறிவரும் சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், முகவரிச் சான்று தேவையின்றி செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டையைக் காண்பித்தால், விநியோகஸ்தர்களிடம் 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் அட்டையைக் காண்பித்து எளிதாக இதைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

6 /7

இதை வீட்டு விநியோகத்திற்கு முன்பதிவு செய்யலாம் மற்றொரு தவறான நம்பிக்கை என்னவென்றால், 5 கிலோ FTL சிலிண்டரை வீட்டு விநியோகத்திற்காக முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்பதாகும்.

7 /7

5 கிலோ இலவச வர்த்தக LPG (FTL) சிலிண்டரை, அருகிலுள்ள LPG விநியோகஸ்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் 5 கிலோ FTL சிலிண்டர்களைப் பொதுவாக வீட்டு விநியோகத்திற்காக முன்பதிவு செய்யத் தேவையில்லை; இவை வழக்கமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் நேரடியாகவே வாங்கக் கிடைக்கின்றன.

5 Kg Cylinder LPG Gas Cylinder Gas Cylinder

Next Gallery

